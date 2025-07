MARE NOSTRUM : Approbation des résolutions par l'Assemblée Générale du 30 juin 2025

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a tenu le lundi 30 juin 2025, son Assemblée Générale Mixte à 10h30, sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuynat, Président Directeur Général.





Lors de cette Assemblée, les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance totalisaient 5 648 060 actions et 11 290 594 droits de vote, soit un quorum de 74,56%





En dehors de la 7e résolution qui a observé pourcentage d’adoption de 99,79% (0,11% de votes contre et 0,10% d’abstention) et la 14e résolution qui a, quant à elle, été adoptée à 99,89% (0,11% de votes contre), toutes les résolutions proposées ont été adoptées à l’unanimité par l’Assemblée Générale notamment l’approbation des comptes annuels sociaux et consolidés de l’exercice 2024.





Les actionnaires ont également renouvelé leur confiance aux membres du Conseil d’Administration en approuvant le renouvellement des mandats de Monsieur Didier Cuynat et Monsieur Nicolas Cuynat pour une période de trois ans.





Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet du Groupe dans la rubrique « Information Réglementée ».