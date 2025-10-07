MARE NOSTRUM : Accélération du recentrage stratégique avec la cession de la filiale de portage salarial Altros

Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce avoir finalisé la cession de sa filiale Altros, spécialisée dans le portage salarial, à la société JAM.





Cette opération s’inscrit dans la nouvelle stratégie du Groupe qui vise à concentrer ses moyens et ses expertises sur son cœur de métier, à savoir le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation. Après la sortie de procédure intervenue au cours de l’été[1], cette cession marque une nouvelle étape importante pour Mare Nostrum dans la mise en œuvre de son plan de continuation et dans la poursuite de son développement sur ses marchés prioritaires.





Comme prévu, le produit de cette cession servira au désendettement du Groupe via notamment le remboursement de la dette senior mise en place lors de l’acquisition de cette filiale.





Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, a déclaré « La cession d’Altros s’inscrit dans la logique de recentrage engagée depuis plusieurs mois et donne une nouvelle impulsion à notre développement. Elle nous permet de concentrer toutes nos ressources sur nos métiers stratégiques, dans lesquels nous avons une légitimité forte et un potentiel de croissance. Nous ouvrons ce nouveau chapitre avec ambition et confiance dans notre capacité à renforcer notre positionnement. »