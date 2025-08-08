Marchex Inc devrait afficher une perte de 1 cent par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Marchex Inc MCHX.OQ MCHX.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Seattle Washington devrait déclarer une augmentation de 2,7% de ses revenus à 12,4 millions de dollars contre 12,07 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Marchex Inc est une perte de 1 cent par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Marchex Inc est de 4,00 $, soit environ 47 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,12 $

8 août - Le 13 mai 2025, la société a annoncé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 0 USD pour la période se terminant le 30 juin. Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 21:38 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou commentaire, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)