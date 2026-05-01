MARCHÉS MONDI AUX-Les marchés boursiers mondiaux restent stables alors que l'intervention sur le yen continue de retenir l'attention des marchés des changes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'évolution du yen sous les projecteurs après l'intervention de jeudi

* Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement

* Les résultats des géants de la tech soutiennent le moral des marchés

* Le pétrole se raffermit face aux menaces iraniennes, mais reste en deçà de ses plus hauts niveaux depuis quatre ans

(Mise à jour: l'évolution du yen en tête de l'actualité, ajout d'une citation d'un stratège) par Wayne Cole et Lucy Raitano

Les marchés boursiers mondiaux se sont stabilisés vendredi, l'attention se portant résolument sur les marchés des changes après que le yen a soudainement bondi par rapport au dollar en début de séance en Europe, au lendemain d'une intervention largement supposée des autorités de Tokyo pour soutenir la devise japonaise.

Le billet vert a chuté de près de 1 % face au yen en quelques minutes vendredi avant de se stabiliser; il affichait en dernier lieu une baisse de 0,1 % sur la journée, à 156,45

JPY=EBS .

“Ce mouvement est clairement – du moins pour l'instant – beaucoup plus modeste que ceux que nous avons observés hier sur le dollar-yen”, a déclaré Mike Brown, analyste de recherche principal chez Pepperstone.

Les autorités japonaises sont intervenues sur les marchés pour faire remonter la devise de ses plus bas niveaux en près de deux ans, atteints jeudi.

Dans le même temps, les contrats à terme américains ont légèrement progressé, tandis que la plupart des principaux marchés européens étaient fermés pour cause de jours fériés. Les observateurs du marché digèrent les résultats optimistes publiés cette semaine par les grandes entreprises technologiques, qui ont propulsé Wall Street vers de nouveaux records jeudi.

Apple AAPL.O a progressé vendredi avant l'ouverture des marchés après avoir annoncé une croissance de ses ventes au troisième trimestre supérieure aux estimations, dans la foulée des résultats positifs publiés plus tôt cette semaine par certaines grandes entreprises technologiques.

Les actions mondiales ont enregistré en avril leur plus forte hausse mensuelle depuis 2020, portées par l'optimisme lié aux résultats, alors même que les flux pétroliers restent perturbés dans le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.

L'Iran a déclaré jeudi qu'il riposterait par des “frappes longues et douloureuses” contre des positions américaines si Washington renouvelait ses attaques et réaffirmait ses revendications sur le détroit.

Le Brent LCOc1 s'est raffermi de 0,7 % à 111,20 dollars le baril.

LE JAPON FIXE UNE LIMITE POUR LE YEN

L'attention se portera probablement principalement sur les marchés des devises, le yen japonais étant en passe d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début février, tandis que les investisseurs restaient en alerte maximale face à de nouvelles mesures du ministère japonais des Finances.

“Le coût devrait se chiffrer en dizaines de milliards de dollars, si l'on se fie à l'histoire”, a déclaré Tim Baker, stratège macroéconomique chez Deutsche Bank, en référence à l'ampleur de l'intervention de jeudi.

“Nous ne sommes pas convaincus que le USD/JPY continuera de baisser ni même qu'il restera à ce niveau longtemps”, a-t-il fait valoir. “La parité est peut-être élevée par rapport aux taux d'intérêt, mais elle est en réalité basse par rapport à un modèle simple qui inclut les taux d'intérêt, les actions et le pétrole.”

Les fluctuations des principales paires de devises ont été modérées. L'euro s'est stabilisé à 1,1736 $ EUR=EBS , s'éloignant de son plus bas niveau en trois semaines à 1,1655 $. La livre sterling est restée inchangée à son plus haut niveau en dix semaines, à 1,36035 $ GBP=EBS .

La semaine a été marquée par les décisions des banques centrales, la Banque d'Angleterre , la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale ayant toutes maintenu leurs taux inchangés, alors même que la flambée des prix de l'énergie attisait les craintes inflationnistes.

La présidente de la Banque centrale européenne , Christine Lagarde, a déclaré que les membres du conseil d'administration débattaient de l'opportunité de relever les taux et a indiqué que les données des six prochaines semaines seraient déterminantes. 0#EURIRPR

“Les messages transmis lors de la conférence de presse nous laissent une claire impression que le consensus parmi les gouverneurs est qu'ils relèveront les taux directeurs lors de la prochaine réunion, le 11 juin”, ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

“Nous ne voyons aucune raison de modifier nos prévisions concernant deux hausses consécutives des taux en juin et juillet.”

Cette déclaration fait suite au revirement vers une position restrictive de la Réserve fédérale américaine mercredi, qui a conduit les marchés à abandonner tout espoir d’une baisse des taux cette année. 0#USDIRPR

Ce revirement a entraîné une hausse de 8 points de base du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans sur la semaine, à 4,390 % US10YT=TWEB , mais en recul par rapport à son plus haut de 4,436 %.