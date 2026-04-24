MARCHÉS MONDI AUX-Le secteur technologique propulse les actions américaines à un niveau record à la clôture, tandis que le pétrole recule face aux signes de progrès dans le dossier iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés sont instables entre les espoirs de pourparlers de paix et les résultats des entreprises

* Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent de modestes gains hebdomadaires; le Dow Jones termine la semaine en baisse

* Le WTI clôture en baisse de 1,51 %, le Brent de 0,25 %

* Le dollar affiche un gain hebdomadaire

(Dernières nouvelles à la clôture des marchés américains) par Stephen Culp

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint vendredi des records de clôture historiques, les investisseurs ayant pris en compte les signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et mis en balance les solides résultats des entreprises et les prévisions pessimistes liées aux chocs des prix de l'énergie dus à la guerre. Les valeurs technologiques, portées par les bons résultats d'Intel INTC.O , ont contribué à faire progresser le Nasdaq de 1,6 %, tandis que le gain du S&P 500 a été plus modeste. Le Dow a clôturé en baisse.

Sur la semaine, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré des gains modestes, tandis que l'indice Dow Jones des valeurs vedettes a affiché une baisse par rapport à la clôture de vendredi dernier.

“Intel confirme simplement que le boom de l'IA bat son plein, et cette saison des résultats démarre en fanfare,” a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, est arrivé au Pakistan pour discuter des propositions visant à relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré à Reuters que l'Iran prévoyait de faire une offre visant à répondre aux exigences américaines. “Il y a un sentiment d'optimisme quant à la reprise prochaine des pourparlers,” a ajouté Detrick. “Compte tenu de l'extrême faiblesse affichée par les valeurs de la défense ces deux dernières semaines, le marché pourrait laisser entendre qu'un accord de paix majeur se profile à l'horizon, ce qui est clairement un facteur positif.”

Les cours du pétrole ont baissé, l'optimisme suscité par d'éventuelles négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ayant compensé les inquiétudes liées à l'offre, mais ils ont fortement progressé sur la semaine. Le brut américain CLc1 a reculé de 1,51 % pour s'établir à 94,40 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a clôturé à 105,33 dollars le baril, en baisse de 0,25 % sur la journée.

DES RÉSULTATS D'ENTREPRISE SOLIDES TEMPÉRÉS PAR DES PRÉVISIONS SOMBRES

La saison des résultats du premier trimestre bat son plein, 139 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 81 % ont dépassé les estimations de bénéfices. Selon LSEG I/B/E/S, les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 16,1 % en glissement annuel, contre une prévision de 14,4 % au début du trimestre. Mais lors des conférences téléphoniques avec les analystes, les directeurs généraux se montrent de plus en plus pessimistes en raison de la flambée des coûts du carburant résultant du conflit. Le fabricant de produits de consommation Procter & Gamble PG.N a averti vendredi, lors de la présentation de ses résultats, qu'il s'attendait à une perte d'environ 1 milliard de dollars sur son bénéfice de l'exercice 2027 en raison de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit. Plusieurs résultats très attendus sont au programme la semaine prochaine, notamment ceux des méga-capitalisations technologiques et des secteurs connexes Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms META.O . Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N devraient publier leurs résultats vendredi prochain. “De très grands noms doivent publier leurs résultats la semaine prochaine,” a déclaré Detrick. “Nous sommes optimistes quant à la poursuite de résultats solides, à l'image de ce que nous avons connu jusqu'à présent au cours de cette saison des résultats.” L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 79,61 points, soit 0,16 %, à 49 230,71, le S&P 500 .SPX a gagné 56,68 points, soit 0,80 %, à 7 165,08, et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 398,09 points, soit 1,63 %, à 24 836,60.

Les actions européennes ont clôturé en baisse, touchant leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines et enregistrant une baisse hebdomadaire de 2,5 %, les investisseurs s'inquiétant de la perturbation de l'approvisionnement énergétique due au conflit au Moyen-Orient. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 5,42 points, soit 0,51 %, à 1 072,73. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,58 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 12,54 points, soit 0,51 %. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont gagné 12,86 points, soit 0,80 %, à 1 612,17. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en hausse de 0,81 %,à 825,78, tandis que le Nikkei japonais .N225 a gagné 575,95 points, soit 0,97 %, à 59 716,18.

Le dollar a légèrement baissé mais restait en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire, l'incertitude liée à la guerre maintenant les investisseurs sur le qui-vive. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,32 % à 98,51, l'euro EUR= s'appréciant de 0,3 % à 1,1718 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,19 % à 159,4. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 0,43 % à 77 587,82 $. L'ethereum ETH= a baissé de 0,27 % à 2 320,06 $. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé, portés par l'espoir que des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran puissent avoir lieu ce week-end, renforçant ainsi la confiance dans une fin prochaine de la guerre. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence

US10YT=RR a baissé de 1,7 point de base, passant de 4,323 % jeudi soir à 4,306 %. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,3 point de base, passant de 4,918 % jeudi soir à 4,9153 %. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 4,5 points de base à 3,78 %, contre 3,825 % jeudi soir.

L'or a progressé sur la journée mais a enregistré une perte hebdomadaire, les craintes d'inflation liées à la guerre persistant. L'or au comptant XAU= a progressé de 0,38 % à 4 710,30 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,2 % à 4 714,40 dollars l'once.