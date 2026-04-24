 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MARCHÉS MONDI AUX-Le secteur technologique propulse les actions américaines à un niveau record à la clôture, tandis que le pétrole recule face aux signes de progrès dans le dossier iranien
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés sont instables entre les espoirs de pourparlers de paix et les résultats des entreprises

* Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent de modestes gains hebdomadaires; le Dow Jones termine la semaine en baisse

* Le WTI clôture en baisse de 1,51 %, le Brent de 0,25 %

* Le dollar affiche un gain hebdomadaire

(Dernières nouvelles à la clôture des marchés américains) par Stephen Culp

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint vendredi des records de clôture historiques, les investisseurs ayant pris en compte les signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et mis en balance les solides résultats des entreprises et les prévisions pessimistes liées aux chocs des prix de l'énergie dus à la guerre. Les valeurs technologiques, portées par les bons résultats d'Intel INTC.O , ont contribué à faire progresser le Nasdaq de 1,6 %, tandis que le gain du S&P 500 a été plus modeste. Le Dow a clôturé en baisse.

Sur la semaine, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré des gains modestes, tandis que l'indice Dow Jones des valeurs vedettes a affiché une baisse par rapport à la clôture de vendredi dernier.

“Intel confirme simplement que le boom de l'IA bat son plein, et cette saison des résultats démarre en fanfare,” a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, est arrivé au Pakistan pour discuter des propositions visant à relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré à Reuters que l'Iran prévoyait de faire une offre visant à répondre aux exigences américaines. “Il y a un sentiment d'optimisme quant à la reprise prochaine des pourparlers,” a ajouté Detrick. “Compte tenu de l'extrême faiblesse affichée par les valeurs de la défense ces deux dernières semaines, le marché pourrait laisser entendre qu'un accord de paix majeur se profile à l'horizon, ce qui est clairement un facteur positif.”

Les cours du pétrole ont baissé, l'optimisme suscité par d'éventuelles négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ayant compensé les inquiétudes liées à l'offre, mais ils ont fortement progressé sur la semaine. Le brut américain CLc1 a reculé de 1,51 % pour s'établir à 94,40 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a clôturé à 105,33 dollars le baril, en baisse de 0,25 % sur la journée.

DES RÉSULTATS D'ENTREPRISE SOLIDES TEMPÉRÉS PAR DES PRÉVISIONS SOMBRES

La saison des résultats du premier trimestre bat son plein, 139 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 81 % ont dépassé les estimations de bénéfices. Selon LSEG I/B/E/S, les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 16,1 % en glissement annuel, contre une prévision de 14,4 % au début du trimestre. Mais lors des conférences téléphoniques avec les analystes, les directeurs généraux se montrent de plus en plus pessimistes en raison de la flambée des coûts du carburant résultant du conflit. Le fabricant de produits de consommation Procter & Gamble PG.N a averti vendredi, lors de la présentation de ses résultats, qu'il s'attendait à une perte d'environ 1 milliard de dollars sur son bénéfice de l'exercice 2027 en raison de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit. Plusieurs résultats très attendus sont au programme la semaine prochaine, notamment ceux des méga-capitalisations technologiques et des secteurs connexes Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms META.O . Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N devraient publier leurs résultats vendredi prochain. “De très grands noms doivent publier leurs résultats la semaine prochaine,” a déclaré Detrick. “Nous sommes optimistes quant à la poursuite de résultats solides, à l'image de ce que nous avons connu jusqu'à présent au cours de cette saison des résultats.” L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 79,61 points, soit 0,16 %, à 49 230,71, le S&P 500 .SPX a gagné 56,68 points, soit 0,80 %, à 7 165,08, et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 398,09 points, soit 1,63 %, à 24 836,60.

Les actions européennes ont clôturé en baisse, touchant leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines et enregistrant une baisse hebdomadaire de 2,5 %, les investisseurs s'inquiétant de la perturbation de l'approvisionnement énergétique due au conflit au Moyen-Orient. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 5,42 points, soit 0,51 %, à 1 072,73. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,58 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 12,54 points, soit 0,51 %. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont gagné 12,86 points, soit 0,80 %, à 1 612,17. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en hausse de 0,81 %,à 825,78, tandis que le Nikkei japonais .N225 a gagné 575,95 points, soit 0,97 %, à 59 716,18.

Le dollar a légèrement baissé mais restait en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire, l'incertitude liée à la guerre maintenant les investisseurs sur le qui-vive. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,32 % à 98,51, l'euro EUR= s'appréciant de 0,3 % à 1,1718 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,19 % à 159,4. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 0,43 % à 77 587,82 $. L'ethereum ETH= a baissé de 0,27 % à 2 320,06 $. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé, portés par l'espoir que des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran puissent avoir lieu ce week-end, renforçant ainsi la confiance dans une fin prochaine de la guerre. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence

US10YT=RR a baissé de 1,7 point de base, passant de 4,323 % jeudi soir à 4,306 %. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,3 point de base, passant de 4,918 % jeudi soir à 4,9153 %. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 4,5 points de base à 3,78 %, contre 3,825 % jeudi soir.

L'or a progressé sur la journée mais a enregistré une perte hebdomadaire, les craintes d'inflation liées à la guerre persistant. L'or au comptant XAU= a progressé de 0,38 % à 4 710,30 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,2 % à 4 714,40 dollars l'once.

Valeurs associées

ALPHABET-A
344,4000 USD NASDAQ +1,50%
AMAZON.COM
263,9900 USD NASDAQ +3,38%
BTC/USD
77 619,0516 USD CryptoCompare -0,42%
CHEVRON
185,100 USD NYSE -0,66%
CSI 300 INDEX
4 769,37 Pts Six - Forex 1 -0,35%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 230,71 Pts Index Ex -0,16%
EUR/USD SPOT
1,1717 USD Six - Forex 1 +0,25%
EXXON MOBIL
148,810 USD NYSE -0,46%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 978,07 Pts Six - Forex 1 +0,24%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
INTEL
82,5400 USD NASDAQ +26,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
675,0300 USD NASDAQ +0,05%
NASDAQ Composite
24 836,60 Pts Index Ex +1,63%
Nikkei 225
59 716,18 Pts Six - Forex 1 +0,97%
Or
4 708,53 USD Six - Forex 1 +0,31%
PROCTER&GAMBLE
148,150 USD NYSE +3,71%
Pétrole Brent
105,92 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
95,50 USD Ice Europ -1,19%
S&P 500 INDEX
7 165,08 Pts CBOE +0,80%
STOXX Europe 600
610,65 Pts DJ STOXX -0,58%
USA BENCHMARK 10A
4,353 Rates -0,15%
USA BENCHMARK 2A
3,852 Rates 0,00%
USD/JPY SPOT
159,3650 Six - Forex 1 -0,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par le Département de l'information de la presse du Pakistan (PID), le 25 avril 2026, montrant le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar (c,d), et le chef d'état-major de l'armée, Syed Asim Munir (2e g), accompagnant le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi (c), à son arrivée à la base aérienne de Nur Khan à Rawalpindi, près d'Islamabad ( Département de l'information de la presse du Pakistan (PID) / Handout )
    Le négociateur iranien au Pakistan, les émissaires américains attendus
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:23 

    Une reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre se profile vendredi, avec l'envoi de négociateurs des deux camps à Islamabad, sans garantie de discussions directes, deux semaines après l'échec d'une précédente tentative. Parallèlement, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine une mauvaise semaine en baisse
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:12 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, dans la continuité d'une semaine marquée par les incertitudes et une situation qui reste "opaque" au Moyen-Orient. L'indice du CAC 40 a perdu 69,50 points (-0,84%) à 8.175,82 points. Sur l'ensemble de la semaine, ... Lire la suite

  • Nvidia Voyager (Crédit: / Nvidia)
    Nvidia dépasse les 5 000 milliards de dollars de valorisation
    information fournie par Zonebourse 24.04.2026 23:05 

    Nvidia a franchi un nouveau cap en Bourse, avec une capitalisation dépassant les 5 000 milliards de dollars après une clôture record de son action à 208,27 dollars, en hausse de 4,3%. Cette performance s'inscrit dans un contexte d'enthousiasme renouvelé pour les ... Lire la suite

  • Une reprise des pourparlers entre Washington et Téhéran se profile, et les Bourses mondiales ont terminé en ordre dispersé ( AFP / ANGELA WEISS )
    Moyen-Orient: réaction mitigée des marchés à la perspective de nouveaux pourparlers
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:02 

    Les marchés mondiaux ont accueilli avec un enthousiasme très mesuré vendredi la perspective de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, près de deux mois après le déclenchement d'une guerre qui a fait flamber les prix de l'énergie et ravivé les craintes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank