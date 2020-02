Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MARCHÉS-La crainte d'un pandémie entraîne une correction boursière Reuters • 27/02/2020 à 16:25









(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani ) PARIS, 27 février (Reuters) - Une correction boursière a pris forme jeudi en Europe comme aux Etats-Unis, la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de Chine faisant craindre une pandémie affectant la croissance de l'économie mondiale. L'indice large européen Stoxx 600 a creusé ses pertes et cède 4,21% à 15h18 GMT, ce qui signifie qu'il a perdu plus de 10% par rappport à ses récents plus hauts, en l'occurrence son record du 19 février, ce qui caractérise une correction. Même phénomène à Wall Street, où les trois indices de référence ont creusé leurs pertes peu après l'ouverture pour les porter à plus de 10% par rapport aux plus hauts touchés lors de la séance du 19 février. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)



