Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MARCHÉS-L'or pourrait s'envoler comme après la crise financière-CPR AM Reuters • 05/03/2020 à 11:49









PARIS, 5 mars (Reuters) - La situation de l'or, très chahuté pendant la semaine noire que viennent de vivre les marchés, rappelle celle qu'avait connue le métal précieux pendant la crise financière de 2008, lorsqu'il s'était écroulé avant de s'envoler vers des records, dit-on chez CPR AM. Les cours de l'or ont démarré l'année en trombe et ont poursuivi leur tendance haussière jusqu'au 24 février pour retrouver leurs niveaux de janvier 2013, souligne Arnaud du Plessis, gérant actions thématiques spécialisé sur l'or et les ressources naturelles pour la société de gestion, dans une note publiée jeudi. Est alors venue la dernière semaine de février, marquée par une dégringolade des marchés financiers provoquée par la crainte que l'épidémie de coronavirus n'entraîne une récession économique. L'or n'a pas été épargné, cédant plus de 125 dollars l'once avant de se redresser un peu pour terminer février sur une petite baisse mensuelle de quatre dollars l'once, poursuit le gérant. "La situation n'est pas sans rappeler celle observée en octobre 2008 avec la chute de Lehman", écrit-il. "Les investisseurs avaient alors soldé ce qu'ils pouvaient afin de couvrir leurs pertes par ailleurs. L'action concertée des banques centrales qui avait suivi a marqué le début d'un formidable rallye de l'or dont les cours ont bondi de plus de 1.200 dollars l'once durant les trois années suivantes... Bis Repetita ?" Le cours de l'or en 2020 (en dollars/once) Une action concertée des banques centrales se dessine en effet avec la décision annoncée mardi en urgence par la Réserve fédérale de baisse ses taux de 50 points de base. L'or, valeur refuge par excellence, monte jeudi après la consolidation observée ces dernier jours puisqu'il prend 0,57% à 1.644,70 dollars l'once à 11h37 XAU= . "La tendance demeure résolument haussière à moyen terme", écrit Arnaud du Plessis, qui voit l'or atteindre dans un premier temps 1.700 dollars l'once avant de se diriger par paliers vers son plus haut historique à 1.921,17 dollars, atteint le 6 septembre 2011. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'or https://tmsnrt.rs/38mGoNB ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées Or NYMEX +0.35%