Marchés : l'or flambe à des niveaux records

5 août (Reuters) - L'or continue de s'envoler mercredi après avoir dépassé la veille la barre de 2.000 dollars l'once pour la première fois, porté par le repli du dollar, la baisse des rendements obligataires et la promesse de nouvelles mesures de soutien à l'économie, ravagée par la crise du coronavirus. Le cours "spot" de l'or prend 0,83% à 2.034,91 dollars l'once à 09h20 GMT. Les contrats à terme aux Etats-Unis progressent pour leur part de 1,4% à 2.049,30 dollars l'once. "La baisse du dollar et des rendements nominaux sur fond de spéculations sur la croissance mondiale et sur un plan de relance aux Etats-Unis explique fondamentalement pourquoi l'or monte", commente Kyle Rodda, analyste chez IG Markets. Certains traders ont réduit leur exposition à l'or après la hausse récente mais de nouveaux acheteurs pourraient venir sur le marché pour faire monter encore les prix, ajoute-t-il. Un repli à court terme est possible mais la tendance à long terme reste positive avec la baisse des taux d'intérêt et la perspective de nouvelles mesures de stimulation, prolonge Margaret Yang, stratégiste pour Daily Fx. Voir aussi : ENTRETIEN MARCHÉS-L'or n'a pas fini de briller-Saxo Banque (Brijesh Patel à Bangalore, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées Or NYMEX +0.81%