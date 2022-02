Marchés : l’heure est à la prudence pour les gérants de fonds

(Crédits photo : Rawpixel - )

Après une année 2021 exceptionnelle, le réveil est difficile pour les places boursières avec le changement de ton des banques centrales face à une inflation au plus haut. De nombreux professionnels ont préféré réduire le risque ces dernières semaines.

Une baisse quasi généralisée

De part et d'autre de l'Atlantique, les marchés accusent le coup en janvier avec une chute de -4% en Europe et de -5% aux Etats-Unis (risque de change compris). Du côté des pays émergents, la reprise se fait toujours attendre (-1.95% sur le MSCI EM) mais on note une résistance tout de même.

Sur le Vieux Continent, c'est le secteur de l'énergie qui performe le mieux dans cette période de tensions géopolitiques (+13%). Profitant du contexte de hausse des taux, les financières tirent leur épingle du jeu (+3.90%), idem pour les télécoms qui ont bien résisté aux soubresauts des marchés (+1.48%).

A contrario, c'est la chute libre pour le secteur technologique (-12.68% !). Même son de cloche pour l'industrie (-8.60%) et la santé (-5.91%) qui décrochent après avoir délivré de bons résultats en décembre. In fine, le style value gagne +4.23% et le style croissance chute de près de -10%. Une rotation de style exceptionnelle par sa violence.

Côté taux, l'augmentation est continue avec des hausses de taux 10 ans entre +0.2% et +0.3% de part et d'autre de l'Atlantique. Apparemment le « don't fight the Fed » fonctionne à la hausse… mais aussi à la baisse.

Qu'ont fait les gérants flexibles dans ce contexte ?

Globalement, nous avons assisté à une réduction du risque sur les fonds diversifiés.

Devant les incertitudes sur la crise Ukrainienne, Lazard Patrimoine SRI abaisse son exposition actions de 19% à 15% et remonte sa sensibilité aux taux européens de 1 à 3. Mouvement similaire sur Sanso Convictions ESG qui passe de 1.3 à 1.9 de sensibilité, l'exposition actions restant stable.

Cette exposition a également été réduite sur le fonds Invest Latitude Equilibre qui passe de 40% à 33% dans un contexte de resserrement monétaire de la part de la Fed. A noter que l'exposition aux matières premières a été augmentée de 12% à 15%, notamment sur l'énergie. De même, Tikehau International Cross Assets réduit la voilure en passant de 28.5% à 20% d'actions

Sur Carmignac Emerging Patrimoine, les annonces de la Fed ont entrainé le même mouvement. L'exposition passe de 40% à 33%. Le mouvement a été encore plus fort sur Carmignac Patrimoine qui passe de 38% à 25% d'actions.

Sur les fonds Long/short, BDL Rempart Europe réduit son exposition nette de 57% à 48%, tout comme Sycomore Long/Short Opportunities qui passe de 81 à 72%, dont 20% de SPAC. Mouvement de même ampleur sur Eleva Absolute Return Europe qui passe de 22% d'exposition nette à 14%. La position value a été réaugmentée dans le fonds et se situe désormais à 44% de la poche actions.

De façon plus minoritaire, certains fonds ont augmenté les expositions.

Ainsi, sur JPM Global Macro Opportunities, les expositions actions ont été augmenté tôt dans le mois. Elles passent de moins de 15% à plus de 40%. Les renforcements concernent les actions US, la Tech et la consommation mais également les financières. Sur la partie obligataire le short 10 ans US a été débouclé.

Enfin, sur Echiquier Arty, l'augmentation a été marginale de 32.6% à 35.6%, notamment via des baisses de couvertures.