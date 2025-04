Marchés: l'Europe prudente, Wall Street en hausse pour la troisième séance d'affilée

Un opérateur de la Bourse de New York, le 17 avril 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les Bourses européennes sont restées sur leurs gardes face aux derniers développements concernant la guerre commerciale lancée par Washington, tandis que Wall Street a terminé en nette hausse pour la troisième séance consécutive.

Sur la place américaine, le Dow Jones a gagné 1,23%, l'indice Nasdaq a progressé de 2,74% et l'indice élargi S&P 500 de 2,03%.

"Il s'agit d'un mouvement de soulagement (qui) continue de se manifester" sur la place américaine, a commenté auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"L'évolution des prix des bons du Trésor a également contribué à l'intérêt des investisseurs pour les actions", expliquent les analystes de Briefing.com.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est franchement détendu, à 4,30%, contre 4,39% mercredi en clôture.

En outre, Wall Street a fait fi du flou persistant autour de la guerre commerciale lancée par les Etats-Unis.

Les grands accords promis par Donald Trump pour mettre fin à la guerre commerciale tardent à prendre forme, alors que l'Europe prévient que tout compromis est "encore loin" et après que la Chine a nié jeudi jusqu'à l'existence de discussions.

"On ne va pas se cacher qu'on est encore loin d'un accord", a affirmé le ministre de l'Economie français Eric Lombard.

Le président américain, lui, ne cesse de promettre des "deals" rapides avec tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Sur le Vieux Continent, le marché est "en mode +wait and see+ (attendre de voir)", résume Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché de Natixis IM.

La Bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0,27%, Francfort 0,47%, et Milan 0,96%. Londres a fini à l'équilibre (+0,05%).

Le marché "souhaite avoir de la visibilité", poursuit Mabrouk Chetouane. "Des règles qui changent du jour au lendemain", les volte-face incessants de Donald Trump font que pour le moment, "l'incertitude n'est pas prête de disparaître".

La tech brille à Wall Street

Outre-Atlantique, "le secteur technologique est en tête de peloton, reflétant le leadership des méga-capitalisations et des fabricants de puces", détaillent les analystes de Briefing.com.

Les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, ont en effet tous terminé en hausse: Tesla (+3,50%), Alphabet (+2,57%), Amazon (+3,29%), Meta (+2,48%), Apple (+1,84%), Microsoft (+3,45%) et Nvidia (+3,62%).

Alphabet (Google), a d'ailleurs publié des résultats au-dessus des attentes après la fermeture de Wall Street, catapulté par son activité d'informatique à distance (cloud computing), dont la croissance témoigne d'un appétit toujours soutenu pour l'intelligence artificielle (IA).

Dans les échanges électroniques après-Bourse, le titre prenait 4,23%.

Saison des résultats

La saison des résultats trimestriels d'entreprises s'intensifie, la plupart sont mal reçus par les investisseurs.

En France, le groupe Dassault Systèmes a perdu 5,11%, après avoir enregistré une chute de son bénéfice net de 8,8% au premier trimestre et revu à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour 2025 en raison de la dégradation du contexte macroéconomique.

Thales a reculé de 3,79% après la publication de résultats trimestriels indiquant des prises de commandes décevantes par rapport aux prévisions des analystes.

En Suisse, le géant pharmaceutique Roche (+1,94%) a dévoilé jeudi des ventes meilleures qu'attendu, son patron profitant de la publication de ces chiffres pour assurer que le groupe se prépare à tous les scénarios pour protéger ses activités aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis enfin, le géant américain des snacks et des boissons PepsiCo a perdu du terrain (-4,89%) après avoir abaissé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, du fait de la "volatilité et d'incertitudes" causées par la guerre commerciale et par une consommation "modérée" dans certains marchés.

Le fabricant américain de jouets Hasbro s'est envolé (+14,58%) grâce à des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre.

Le pétrole progresse

Le cours du pétrole ont progressé jeudi, poussé par un appétit pour le risque de la part des opérateurs, malgré une possible avancée des négociations avec l'Iran, ce qui pèse sur les perspectives de l'offre.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a gagné 0,65% à 66,55 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate a avancé de 0,84% à 62,79 dollars.