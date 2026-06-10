MARCHÉS BOURSIERS INDIENS-Les indices boursiers indiens restent stables, la hausse du secteur financier contrebalance la recrudescence des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles avant la clôture des marchés) par Bharath Rajeswaran et Vivek Kumar M

Les indices boursiers indiens sont restés globalement inchangés à la clôture mercredi, les gains enregistrés par les poids lourds du secteur financier ayant compensé une vague de ventes généralisée déclenchée par une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient.

L'Iran a lancé des attaques de missiles et de drones contre des bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, après des frappes américaines sur des cibles iraniennes près du détroit d'Ormuz, dans l'une des plus importantes flambées de violence depuis le cessez-le-feu d'avril.

La guerre, qui en est à son quatrième mois, a mis à mal les actifs des marchés émergents, contraignant les gouvernements asiatiques à prendre des mesures pour limiter l'impact du choc énergétique sur la croissance et l'inflation.

L'indice de référence indien Nifty 50 .NSEI a reculé de 0,12% pour clôturer à 23.214,95 points, tandis que le Sensex

.BSESN a progressé de 0,09% à 73.983,18 points.

Les indices ont chuté respectivement de 7,8% et 9% depuis le début de la guerre fin février, avec environ 29 milliards de dollars de sorties de capitaux étrangers.

Mercredi, 13 des 16 principaux secteurs ont reculé. Toutefois, les valeurs financières .NIFTYFIN et les banques privées .NIFPVTBNK ont progressé respectivement de 0,2% et 0,7%, prolongeant ainsi la hausse de la séance précédente.

Les actions des prêteurs ont été stimulées par un mécanisme de swap de devises à taux préférentiel qui permettrait de réduire le coût de mobilisation des dépôts en devises étrangères, selon G Chokkalingam, fondateur et directeur de la recherche chez Equinomics Research.

Toutefois, les indices de référence pourraient avoir du mal à progresser davantage à moins que les sorties de capitaux étrangers ne s'inversent et que la pression exercée par les importations de pétrole, d'engrais et d'or ne s'atténue, ce qui dépend entièrement de la résolution du conflit, a déclaré Chokkalingam.

Les entrées de capitaux dans les fonds communs de placement en actions ont chuté en mai à leur plus bas niveau depuis environ un an, tandis que les ETF sur l'or ont enregistré leurs premières sorties de capitaux depuis un an, ce qui suggère que la faiblesse des rendements et l'incertitude accrue commencent à peser sur les flux nationaux — un soutien essentiel pour les actions indiennes au cours des quatre dernières années.

Mercredi, les actions du secteur des métaux .NIFTYMET ont perdu 1,7% en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient et des anticipations croissantes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année. MET/L

L'indice indien des petites capitalisations .NIFSMCP100 et celui des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 ont respectivement reculé de 1,3% et 1,5%.