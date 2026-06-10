 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MARCHÉS BOURSIERS INDIENS-Les indices boursiers indiens restent stables, la hausse du secteur financier contrebalance la recrudescence des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles avant la clôture des marchés) par Bharath Rajeswaran et Vivek Kumar M

Les indices boursiers indiens sont restés globalement inchangés à la clôture mercredi, les gains enregistrés par les poids lourds du secteur financier ayant compensé une vague de ventes généralisée déclenchée par une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient.

L'Iran a lancé des attaques de missiles et de drones contre des bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, après des frappes américaines sur des cibles iraniennes près du détroit d'Ormuz, dans l'une des plus importantes flambées de violence depuis le cessez-le-feu d'avril.

La guerre, qui en est à son quatrième mois, a mis à mal les actifs des marchés émergents, contraignant les gouvernements asiatiques à prendre des mesures pour limiter l'impact du choc énergétique sur la croissance et l'inflation.

L'indice de référence indien Nifty 50 .NSEI a reculé de 0,12% pour clôturer à 23.214,95 points, tandis que le Sensex

.BSESN a progressé de 0,09% à 73.983,18 points.

Les indices ont chuté respectivement de 7,8% et 9% depuis le début de la guerre fin février, avec environ 29 milliards de dollars de sorties de capitaux étrangers.

Mercredi, 13 des 16 principaux secteurs ont reculé. Toutefois, les valeurs financières .NIFTYFIN et les banques privées .NIFPVTBNK ont progressé respectivement de 0,2% et 0,7%, prolongeant ainsi la hausse de la séance précédente.

Les actions des prêteurs ont été stimulées par un mécanisme de swap de devises à taux préférentiel qui permettrait de réduire le coût de mobilisation des dépôts en devises étrangères, selon G Chokkalingam, fondateur et directeur de la recherche chez Equinomics Research.

Toutefois, les indices de référence pourraient avoir du mal à progresser davantage à moins que les sorties de capitaux étrangers ne s'inversent et que la pression exercée par les importations de pétrole, d'engrais et d'or ne s'atténue, ce qui dépend entièrement de la résolution du conflit, a déclaré Chokkalingam.

Les entrées de capitaux dans les fonds communs de placement en actions ont chuté en mai à leur plus bas niveau depuis environ un an, tandis que les ETF sur l'or ont enregistré leurs premières sorties de capitaux depuis un an, ce qui suggère que la faiblesse des rendements et l'incertitude accrue commencent à peser sur les flux nationaux — un soutien essentiel pour les actions indiennes au cours des quatre dernières années.

Mercredi, les actions du secteur des métaux .NIFTYMET ont perdu 1,7% en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient et des anticipations croissantes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année. MET/L

L'indice indien des petites capitalisations .NIFSMCP100 et celui des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 ont respectivement reculé de 1,3% et 1,5%.

Valeurs associées

Aluminium alloy
3 881,50 USD NYMEX -1,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street vue dans le rouge, l'Europe aussi en baisse, tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 10.06.2026 14:04 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de regain des tensions au Moyen-Orient et d'attente d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Les futures ... Lire la suite

  • Un véhicule militaire israélien patrouille sur la route du nord dans la Haute Galilée, à la frontière avec le Liban, le 9 juin 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )
    Trump juge que l'Iran prend trop de temps à négocier et va "en payer le prix"
    information fournie par AFP 10.06.2026 14:03 

    Donald Trump a jugé mercredi que l'Iran avait été trop long à négocier et allait désormais "en payer le prix", un nouveau revirement du président américain qui avait promis la veille un accord imminent avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "Ils ... Lire la suite

  • robots humanïdes de la société Agile Robots à la foire de Hanovre, avril 2026 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Bosch parie sur les robots humanoïdes pour se relancer
    information fournie par AFP 10.06.2026 13:58 

    L'équipementier Bosch a affirmé mercredi sa volonté d'accélérer dans l'automotisation et la robotique humanoïde, un marché avec un haut potentiel au-delà d'un secteur automobile plongé dans la crise. Pour le premier équipementier automobile mondial, la robotique ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.06.2026 13:54 

    (Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, Ares Management, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,93% pour le Dow Jones .DJI , de 1,11% ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
121 -13,66%
CAC 40
8 162,38 -0,50%
Pétrole Brent
93,03 +0,75%
2CRSI
48,4 -3,87%
HAFFNER ENERGY
0,2465 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank