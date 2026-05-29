MARCHÉS BOURSIERS INDIENS-Les actions indiennes ouvrent en hausse, le secteur informatique progressant après le partenariat de Wipro avec ServiceNow dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour à l'ouverture des marchés)

Les actions indiennes ont ouvert en hausse vendredi, emmenées par les entreprises informatiques après que Wipro WIPR.NS a étendu son partenariat avec une société américaine afin d'accélérer l'adoption de l'IA.

L'indice de référence Nifty 50 .NSEI a progressé de 0,21% à 23 956,65, tandis que le BSE Sensex .BSESN a gagné 0,31% à 76 106,80, à 9h20 IST. Les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord jeudi visant à prolonger leur cessez-le-feu et à lever les restrictions sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, ont indiqué des sources à Reuters, bien que le président américain Donald Trump ne l'ait pas encore approuvé et que les médias d'État iraniens aient déclaré qu'il n'avait pas encore été finalisé.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté à 93 dollars le baril, tandis que les marchés asiatiques

.MIAPJ0000PUS ont bondi de 1,6% grâce à l'optimisme suscité par l'accord entre les États-Unis et l'Iran et à la reprise du secteur de l'IA. MKTS/GLOB Onze des seize principaux secteurs ont enregistré des gains. L'indice des technologies de l'information .NIFTYIT a progressé de 2,3%, tiré par une hausse de 4,35% de Wipro

WIPR.NS à la suite d'un partenariat avec ServiceNow visant à mettre en œuvre des flux de travail basés sur l'IA agentique.

Les indices plus larges des petites .NIFSMCP100 et moyennes capitalisations .NIFMDCP100 ont progressé respectivement de 0,4% et 0,3%.