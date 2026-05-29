MARCHÉS BOURSIERS INDIENS-Le secteur informatique tire les actions indiennes à la hausse après l'accord de Wipro dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation pour la séance du matin) par Bharath Rajeswaran et Vivek Kumar M

Les actions indiennes ont légèrement progressé vendredi, les gains enregistrés par les valeurs informatiques après l'extension par Wipro d'un partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle ayant compensé la prudence suscitée par les tensions persistantes au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nifty 50 .NSEI a progresséde 0,13% à 23935,45 points,et le BSE Sensex .BSESN a gagné0,24% à 76053,64 points, à10h17 ( heure de l'Inde).

Les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord jeudi visant à prolonger leur cessez-le-feu et à lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, ont indiqué des sources à Reuters, bien que le président américain Donald Trump ne l'ait pas encore approuvé et que les médias d'État iraniens aient déclaré qu'il n'était pas encore finalisé.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté à 93 dollars le baril, tandis que les marchés asiatiques

.MIAPJ0000PUS ont bondi de 2% grâce à l'optimisme suscité par l'accord entre les États-Unis et l'Iran et la reprise du secteur de l'IA. MKTS/GLOB

Sur la semaine, le Nifty et le Sensex ont progressé respectivement de 0,9% et 0,8%.

« Les marchés marquent une pause alors que les investisseurs évaluent les perspectives de paix au Moyen-Orient et les répercussions potentielles sur le pétrole », a déclaré Hiren Dasani, directeur des investissements pour les marchés émergents chez WhiteOak Capital.

« Si le prix du brut se stabilise entre 85 et 90 dollars au cours des neuf prochains mois, l'impact sur les bénéfices des entreprises devrait rester gérable et les marchés ont besoin d'une confirmation de cela pour toute remontée durable à partir de là », a déclaré M. Dasani.

Ce jour-là, dix des seize principaux secteurs ont enregistrédes pertes.

L'indice des technologies de l'information .NIFTYIT a progressé de 2,7%.Wipro WIPR.NS a gagné 2,2% à la suite d'un partenariat avec ServiceNow visant à mettre en œuvre des flux de travail basés sur l'IA agentique. Ses concurrents TCS

TCS.NS , Infosys INFY.NS et HCLTech HCLT.NS ont progressé de 1,7% à 4,3%.

L'indice des petites capitalisations .NIFSMCP100 a progressé de 0,4%, tandis que celui des moyennes capitalisations

.NIFMDCP100 est resté stable.

Parmi les titres, l'opérateur de chaînes hospitalières Max Healthcare MAXE.NS a reculé de 1,2%, enregistrant une baisse de 10% en cinq séances après la publication de résultats trimestriels décevants.

L'entreprise de défense Bharat Dynamics BARA.NS a perdu 7% et le distributeur de chaussures Bata India BATA.NS a chuté de 3,5% après avoir annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre.

Le titre de la société pharmaceutique Supriya Lifesciences

SPRL.NS a grimpé de 16,6% et celui du fabricant de bijoux PC Jeweller PCJE.NS a bondi de 14% après que les deux sociétés ont annoncé une hausse de leurs bénéfices pour le trimestre de mars.