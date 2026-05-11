MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse alors que l'impasse entre les États-Unis et l'Iran fait grimper le prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,04 %, le S&P 500 de 0,08 % et le Nasdaq de 0,09 %

* Les prix du pétrole bondissent de 3 % en raison des tensions avec l'Iran

* Intel en hausse après le rebond de vendredi

(Dernières nouvelles avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse lundi, marquant une pause après le rebond record de la semaine dernière, alors que le regain d'inquiétudes concernant l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran a fait grimper les prix du pétrole et tempéré l'appétit pour le risque.

Le rejet rapide par le président américain Donald Trump de la réponse de l'Iran à une proposition de paix américaine a attisé les craintes que le conflit, qui dure depuis 10 semaines, ne s'éternise et ne continue de paralyser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Cela a fait grimper les prix du brut LCOc1 CLc1 de près de 3 %. O/R

« La plupart des résultats financiers étant désormais derrière nous, nous devons recentrer notre attention sur la capacité à rétablir le flux de pétrole dans le détroit et à faire baisser les prix de l’énergie, ce qui n’est tout simplement pas le cas aujourd’hui », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

Les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC clôturant tous deux à des niveaux records vendredi, soutenus par des résultats d'entreprises optimistes, un rapport mensuel solide sur l'emploi et l'espoir d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient.

À 8 h 37 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 20 points, soit 0,04 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 5,75 points, soit 0,08 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 27,75 points, soit 0,09 %.

Les investisseurs se tourneront désormais vers les données de l'indice des prix à la consommation de mardi, qui devraient montrer une légère hausse de l'inflation en avril, le conflit au Moyen-Orient exerçant une pression à la hausse sur les prix de l'énergie.

Bien que les États-Unis soient un exportateur net de pétrole, les inquiétudes concernant l'impact de la guerre sur la demande des consommateurs et les entreprises persistent. Les chiffres des prix à la production et des ventes au détail mensuelles sont également attendus plus tard dans la semaine.

Une rencontre entre Trump et le président chinois Xi Jinping est également attendue plus tard cette semaine, au cours de laquelle les deux dirigeants devraient aborder l'Iran, Taïwan, l'intelligence artificielle et les armes nucléaires, tout en évaluant la prolongation d'un accord sur les minéraux critiques .

La saison des résultats du premier trimestre va bientôt toucher à sa fin, après des performances bien meilleures que prévu de la part des entreprises, en particulier dans le secteur technologique, qui ont contribué à propulser les actions vers de nouveaux sommets.

Parmi les grands noms qui doivent publier leurs résultats cette semaine figurent le géant des réseaux technologiques Cisco

CSCO.O et le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , tandis que les poids lourds Nvidia

NVDA.O et Walmart WMT.O doivent publier leurs résultats plus tard dans le mois.

Lundi, Mosaic MOS.N a chuté de 6,4 % en pré-ouverture après que le fabricant d'engrais a retiré ses prévisions concernant sa production annuelle de phosphate.

Le géant des médias Fox Corp FOXA.O a bondi de 5,6 % après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre .

Intel INTC.O a grimpé de 4,3 % après avoir bondi de 14 % vendredi à la suite d'un rapport faisant état d'un accord préliminaire de fabrication de puces avec Apple

AAPL.O .

Parmi les autres titres en mouvement, certaines actions de compagnies aériennes ont reculé, la hausse des prix du pétrole menaçant de réduire leurs marges. Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , Alaska Air ALK.N et United Airlines

UAL.O ont chuté de 1 % à 1,5 %.