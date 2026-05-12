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MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street recule alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) en forte hausse et les tensions avec l'Iran pèsent sur le moral des investisseurs
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,60 %, S&P 500 -0,57 %, Nasdaq -0,92 %

* Zebra Technologies bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

* Les prix à la consommation aux États-Unis ont encore augmenté en avril

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement reculé mardi, le S&P 500 et le Nasdaq s'éloignant de leurs plus hauts historiques après la publication d'un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu et l'affaiblissement des espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient.

L' e des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté à un rythme soutenu pour le deuxième mois consécutif en avril, portant l'inflation annuelle à son plus haut niveau en près de trois ans et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux d'intérêt inchangés plus longtemps.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8 % le mois dernier en glissement annuel, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 3,7 %.

« Nous pensons que les marchés financiers ont mis un peu de temps à prendre la mesure des dommages économiques qui s’accumulent avec la hausse des prix, des cours du pétrole, des matières premières, tous ces facteurs susceptibles d’accélérer l’inflation mondiale », a déclaré Doug Beath, stratège en actions mondiales au Wells Fargo Investment Institute. « Le mois d’avril a enregistré les meilleurs rendements du S&P 500 depuis 2020. De toute évidence, les bénéfices continuent de dépasser les attentes. Mais je pense que même si l’(e de l’IPC)est légèrement plus élevée que prévu, cela pourrait revêtir une importance accrue étant donné que les négociations sont toujours dans l’impasse. »

Bien qu’une saison des résultats solide ait soutenu le moral des investisseurs, l’impasse des négociations entre Washington et Téhéran reste une source de préoccupation pour les observateurs du marché, la flambée des prix du pétrole alimentant les craintes d’une hausse de l’inflation.

Le président Donald Trump a déclaré qu’un cessez-le-feu avec l’Iran était « sous perfusion » après que Téhéran eut rejeté une proposition américaine visant à mettre fin au conflit, ce qui a maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé alors que la voie maritime stratégique du détroit d’Ormuz restait fermée.

Avant la guerre, les traders s’attendaient à deux baisses de taux, selon l’outil FedWatch du CME Group, mais ils s’attendent désormais à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés jusqu’à la fin de l’année.

Alors que la saison des résultats du premier trimestre touche à sa fin, les investisseurs se tournent vers les indicateurs macroéconomiques. Les données sur les prix à la production et les ventes au détail sont également attendues cette semaine.

À 10 h 00 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 297,98 points, soit 0,60 %, à 49 406,49, le S&P 500 .SPX perdait 43,98 points, soit 0,57 %, à 7 368,86 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 240,76 points, soit 0,92 %, à 26 038,27.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé dans le rouge, les valeurs de consommation discrétionnaire

.SPLRCD menant la baisse avec un recul de 1,1 %.

Les trois principaux indices américains ont progressé lundi, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC clôturant à des niveaux records, soutenus par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et des résultats des entreprises.

Mais le secteur technologique .SPLRCT a reculé de 0,9 % mardi. Les valeurs des semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés, Nvidia NVDA.O progressant de 1,7 %, tandis que le titre Intel INTC.O a reculé de 2 % après avoir grimpé de plus de 17 % lors des deux séances précédentes. Qualcomm

QCOM.O a chuté de 6 % après avoir atteint un niveau record lors de la séance précédente.

Parmi les autres titres en vue, Zebra Technologies

ZBRA.O a bondi de 15 % après que le fabricant de scanners de codes-barres a relevé ses prévisions de croissance annuelle des ventes, misant sur une forte demande pour ses produits qui contribuent à automatiser les flux de travail dans le secteur manufacturier.

Hims & Hers Health HIMS.N a chuté de 12,3 % après que la société de télésanté a manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et affiché une perte inattendue.

Venture Global VG.N a progressé de 4,7 % après que l'exportateur de GNL a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté.

Les titres en baisse ont été 3,14 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,69 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 19 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 81 nouveaux plus bas.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 388,97 Pts Index Ex -0,63%
EBAY
107,8650 USD NASDAQ -0,29%
GAMESTOP
23,180 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
29,150 USD NYSE 0,00%
INTEL
124,2101 USD NASDAQ -4,06%
NASDAQ Composite
26 114,79 Pts Index Ex -0,61%
NVIDIA
220,5500 USD NASDAQ +0,51%
Pétrole Brent
107,77 USD Ice Europ +3,05%
Pétrole WTI
101,68 USD Ice Europ +3,39%
QUALCOMM
220,0500 USD NASDAQ -7,37%
S&P 500
7 381,32 Pts CBOE -0,43%
S&P 500 INDEX
7 381,43 Pts CBOE -0,42%
ZEBRA TECH -A-
259,1200 USD NASDAQ +19,43%
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