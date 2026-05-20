MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street progresse grâce à la remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs à l'approche de la publication des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse, le Nasdaq porté par le secteur technologique

* Target recule après avoir mis en garde contre un environnement macroéconomique difficile

* Le secteur des puces électroniques rebondit; Nvidia progresse avant la publication de ses résultats après la clôture

* Les valeurs du secteur du voyage rebondissent grâce à la baisse des prix du pétrole

(Mise à jour avec les cours de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse de plus de 1% mercredi, rebondissant après trois jours de vente massive grâce à un regain de confiance suscité par les valeurs technologiques et les puces électroniques, qui ont progressé avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

Les investisseurs se tourneront vers le dernier rapport de Nvidia NVDA.O , premier fabricant de puces d'intelligence artificielle et entreprise la plus valorisée au monde, pour s'assurer que l'appétit pour les dépenses en IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans l'ensemble du secteur technologique.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a fortement rebondi avant la publication du rapport, avec des titres en forte hausse tels qu'Astera Labs ALAB.O et ARM Holdings

ARM.O .

“La technologie est à nouveau le moteur du marché aujourd’hui, tout comme le thème de l’IA. Nous avons laissé de côté les inquiétudes d’hier concernant la hausse des taux et l’inflation potentielle pour nous concentrer davantage sur tout ce qui touche à l’IA”, a déclaré Carol Schleif, stratège en chef des marchés chez BMO Private Wealth à Minneapolis. “C'est en fait un peu inhabituel, car on s'attendrait à ce que le marché reste plutôt calme en attendant les résultats de Nvidia plus tard dans la journée. Mais il y a clairement beaucoup d'optimisme.”

L'absence de résolution concernant laguerre américano-israélienne contre l'Iran avait fait baisser les indices américains ces trois derniers jours, les investisseurs craignant que la hausse des prix du pétrole ne stimule suffisamment l'inflation pour conduire la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt.

Mercredi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'échange de messages entre l'Iran et les États-Unis se poursuivait. Le président Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale et que les États-Unis pourraient devoir attaquer l'Iran encore plus durement mais qu'ils attendraient de voir s'ils pouvaient parvenir à un accord.

Alors que les investisseurs continuent de surveiller la fluctuation des prix de l'énergie et l'inflation, Mme Schleif a déclaré qu'“ils souhaitent vraiment voir au-delà de ce qui se passe au Moyen-Orient” et se concentrer sur le potentiel de l'IA.

Soutenant également les actions, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a reculé mercredi après avoir progressé pendant trois jours consécutifs et atteint son plus haut niveau en 16 mois. US/

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 79,06 points, soit 1,08%, pour terminer à 7.432,67 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 398,33 points, soit 1,54%, à 26.269,04. L'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a progressé de 647,44 points, soit 1,31%, pour atteindre 50.011,32 points.

Les actions ont progressivement amplifié leurs gains après la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale , qui a révélé que davantage de responsables estimaient que la banque centrale devait préparer le terrain pour une éventuelle hausse des taux. Les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en décembre ont été instables après la réunion et affichent récemment une probabilité de 36,8%, en baisse par rapport aux 42% enregistrés mardi, selon les dernières données de l'outil FedWatch du CME Group.

Invoquant l'incertitude entourant des questions telles que les prix du pétrole, les droits de douane et l'IA, Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a déclaré après la publication du compte-rendu qu'“il est difficile de considérer leurs indications prospectives comme autre chose que de simples conjectures”.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les plus grands gagnants ont été les biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD et la technologie .SPLRCT . À l’inverse, le secteur de l’énergie .SPNY a chuté en raison de la baisse des prix du pétrole.

Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS a reculé sous la pression de Target TGT.N . Les actions du distributeur ont baissé après que celui-ci a mis en garde contre un contexte macroéconomique difficile, alors même qu’il doublait ses prévisions de croissance annuelle des ventes.

La chute des cours du pétrole a redonné confiance aux investisseurs dans les valeurs aériennes, avec des hausses pour Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air ALK.N .

L'action Intuit INTU.O a reculé après que Reuters, citant une note interne, a rapporté que la société allait licencier environ 3.000 employés.