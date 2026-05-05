MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street espère un rebond alors que le prix du pétrole recule malgré les tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,41%, S&P 500 +0,49%, Nasdaq +0,77%

* Intel en hausse après l'annonce de discussions avec Apple concernant la fabrication de puces

* Archer-Daniels-Midland en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe de se redresser mardi, les cours du pétrole ayant baissé malgré la recrudescence des tensions au Moyen-Orient qui menaçaient de faire voler en éclats une trêve fragile après que les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs dans le Golfe .

Les marchés sont tiraillés entre le conflit et l'évolution rapide de la situation sur le terrain. Alors que certains investisseurs estiment que les scénarios les plus pessimistes ne sont pas encore pleinement pris en compte, d'autres soutiennent qu'il faut rester concentré sur les fondamentaux économiques sous-jacents et les bons résultats.

Les mouvements ont donc été volatils, les actions étant vulnérables à des revirements soudains à mesure que de nouvelles informations, souvent contradictoires, font la une.

À 8h26(heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 ont gagné 221 points, soit 0,41%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 ont progressé de 35,25 points, soit 0,49%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 ont gagné 213,75 points, soit 0,77%.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 2,1%, mais s'échangeaient toujours au-dessus de 110 dollars le baril.

“Les résultats ont été meilleurs que prévu, ce qui est excellent compte tenu des valorisations. Il faut que les résultats soutiennent le niveau actuel,” a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable des opérations sur actions chez Themis Trading.

“ Il y a certainement des problèmes majeurs que le marché, selon moi, néglige et qui pourraient revenir nous hanter. ”

Surtout, la route maritime vitale du détroit d’Ormuz reste perturbée.

En tant qu'exportateur net d'énergie, les États-Unis ont mieux résisté que plusieurs autres économies, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC ayant atteint des niveaux records ces derniers jours.

Cependant, “ même les actions américaines ne seront pas épargnées ” si le détroit d’Ormuz ne s’ouvre pas, ont déclaré dans une note les analystes du BlackRock Investment Institute, dirigés par Wei Li, stratège en chef des investissements mondiaux.

Par ailleurs, le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a progressé de 1% en pré-ouverture après avoir annoncé un bénéfice au premier trimestre < > supérieur aux attentes, grâce à des marges plus élevées.

DuPont DD.N a gagné 1,8% après que le fabricant de matériaux industriels a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

L'action Pinterest PINS.N a bondi de 17,7% après que la plateforme de partage d'images a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations des analystes.

Intel INTC.O a progressé de 3,8% après que Bloomberg News a rapporté qu'Apple AAPL.O avait mené des discussions exploratoires concernant le recours à Intel INTC.O et Samsung Electronics 005930.KS pour produire les processeurs principaux de ses appareils.

Les investisseurs attendent désormais la publication du dernier rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) du ministère américain du Travail, prévue à 10h00 (heure de l'Est).