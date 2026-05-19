MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines reculent alors que le secteur des semi-conducteurs poursuit sa baisse et que les craintes inflationnistes persistent

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* Baisse des contrats à terme: Dow Jones -0,3%, S&P 500 -0,5%, Nasdaq -0,8%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, sous la pression de la baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs et des inquiétudes persistantes liées à l'inflation, malgré une accalmie dans la vague de ventes de bons du Trésor et un fléchissement des cours du pétrole.

Nvidia NVDA.O a reculé de 1% en pré-ouverture et s'apprêtait à enregistrer une troisième journée consécutive de baisse, les investisseurs se détournant des valeurs des semi-conducteurs, dont les valorisations élevées ont contribué à propulser les actions américaines vers des sommets historiques cette année.

Les entreprises spécialisées dans les puces mémoire et le stockage de données ont subi des pertes après avoir connu une forte hausse ces dernières semaines. Micron Technology MU.O a reculé de 1%, celle de Seagate Technology STX.O a chuté de 1,6%, tandis que celle de Western Digital WDC.O a perdu 2,3%.

La reprise de Wall Street a été interrompue vendredi, la déroute des marchés obligataires mondiaux ayant fait craindre que les grandes banques centrales n'adoptent une politique monétaire plus restrictive, alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole, faisant planer le spectre d'une inflation élevée.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,5%, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 110 dollars après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi sur les réseaux sociaux qu'il avait suspendu une frappe militaire prévue contre l'Iran pour mardi, le temps que les négociations se poursuivent. O/R

Dans le même temps, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a reculé à 4,587% après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis février 2025. US/

"Le sentiment de risque est mitigé ce mardi, alors que les investisseurs évaluent les coûts de la guerre au Moyen-Orient", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Il règne un sentiment de frustration face à l'absence de déblocage dans l'impasse entre les États-Unis et l'Iran et à l'absence de voie claire vers un accord pour mettre fin à la guerre."

À 5h49 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 145 points, soit 0,29%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 perdaient 37 points, soit 0,5%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 226 points, soit 0,78%.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a mené les baisses à Wall Street lundi, la hausse des rendements ayant pesé sur les valeurs technologiques et autres titres de croissance. La hausse des rendements tend à peser sur ces entreprises, car leurs valorisations reposent largement sur leurs bénéfices futurs potentiels.

Les investisseurs se concentreront également sur la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, à la recherche d'indices sur le soutien dont a bénéficié au sein du comité le passage à une position neutre, s'éloignant d'une orientation accommodante.

Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés tablent sur une probabilité d'environ 40% que la banque centrale relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en janvier.

Les résultats des entreprises restent un autre test clé pour les marchés. Nvidia, la société la plus valorisée au monde, doit publier ses résultats mercredi, les investisseurs cherchant des preuves que l'explosion de la demande liée à l'intelligence artificielle peut justifier les valorisations élevées dans l'ensemble du secteur.

Walmart WMT.O , le plus grand distributeur mondial, doit également publier ses résultats cette semaine. Ceux-ci pourraient donner une idée plus précise de la manière dont les consommateurs américains font face à la hausse des coûts énergétiques et aux pressions inflationnistes plus générales.

Parmi les autres titres ayant influencé les cours avant l'ouverture, la société de cloud computing Akamai Technologies

AKAM.O a chuté de 3,8% après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 2,6 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.