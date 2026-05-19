Espagne: la dette publique a reflué à 101,6% du PIB au premier trimestre

La dette publique de l'Espagne a de nouveau reculé au premier trimestre pour s'établir à 101,6% du Produit intérieur brut (PIB), en diminution de 1,7 point par rapport à la même période l'an dernier, a annoncé mardi la Banque d'Espagne.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Malgré une nette tendance à la baisse depuis la reprise économique post-Covid, la dette publique de l'Espagne demeure l'une des plus élevées de l'Union européenne, avec notamment la Grèce, l'Italie et la France, selon Eurostat.

Selon la banque centrale espagnole, la dette de l'ensemble des administrations publiques espagnoles, mesurée selon les critères de Maastricht, s'est ainsi établie à 1.740 milliards d'euros au premier trimestre, période marquée notamment par les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'économie mondiale.

Cela représente une hausse de 4,3% en rythme annuel (passant de 1.667 milliards en mars 2025 à 1.740 milliards en mars 2026), a précisé l'organisme monétaire basé à Madrid dans un communiqué.

La dette publique espagnole se situe désormais très loin du niveau record enregistré en mars 2021, lorsqu'elle avait atteint un pic de 124,2% du PIB en raison des dépenses engagées pour soutenir l'économie, en grande difficulté, pendant la crise du Covid-19.

Depuis, elle a largement reculé, principalement en raison de la forte croissance économique du pays, qui a atteint 2,8% du PIB en 2025 à la faveur notamment d'investissements croissants, d'une demande soutenue des ménages et de la manne financière rapportée par le tourisme.

Cette dynamique vertueuse a permis de stimuler les recettes fiscales, alors même que l'Espagne, quatrième économie de la zone euro, n'a pas voté de nouveau budget depuis 2023, en l'absence de majorité au Parlement, qui demeure très fragmenté.

Mais en raison du conflit au Moyen-Orient, qui a notamment déjà eu pour effet le rebond de l'inflation en Espagne, la Banque d'Espagne a alerté fin mars contre un possible "ralentissement significatif" de l'activité, "dans un contexte de forte incertitude", qui pourrait compliquer les efforts des autorités pour faire diminuer la dette des administrations publiques.

En 2025, celle-ci s'était établie à 100,8% du PIB.