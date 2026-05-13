MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent dans l'attente de données clés et de la visite de Trump en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,25 %, le S&P 500 progresse de 0,22 %, le Nasdaq gagne 0,69 %

* On attend les données sur les prix des produits agricoles

* Les valeurs du secteur de la mémoire en hausse

(Mise à jour des cours et commentaires des analystes) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, se remettant des pertes de la séance précédente, alors que les investisseurs attendaient des chiffres économiques cruciaux et la visite du président américain Donald Trump en Chine.

Les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse. Avant le sommet à enjeux élevés de Pékin, M. Trump a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que l' e demande au président chinois Xi Jinping de l'aider à résoudre le conflit avec Téhéran. Il a également déclaré qu’il ferait pression sur Xi pour qu’il « ouvre l’ » de la Chine aux entreprises américaines et a ajouté le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à la délégation de chefs d’entreprise qui l’accompagne. Les deux plus grandes économies mondiales envisagent également de prolonger une trêve concernant les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares.

Dans le même temps, les cours du pétrole ont baissé ce jour-là, mettant fin à une remontée de trois séances et apportant un certain soulagement aux marchés. O/R

Les investisseurs restent craintifs quant au fait qu’un conflit prolongé pourrait maintenir les prix de l’énergie à un niveau élevé, ce qui aggraverait les pressions inflationnistes et compliquerait les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine .

« On s'attend toujours à ce que la hausse du pétrole reste limitée et à ce qu'un accord avec l'Iran soit conclu sous une forme acceptable. Mais cela semble lointain — très lointain pour l'instant — car ils ne parlent même pas de négocier », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

Les marchés se préparent également à une banque centrale potentiellement plus restrictive sous la direction de Kevin Warsh, dont la nomination au conseil d'administration a été confirmée mardi par le Sénat et dont la nomination à la présidence pourrait être approuvée dès mercredi. Le mandat de Jerome Powell prend fin vendredi.

.SPX Morgan Stanley a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour l'indice S&P 500 de 7 800 à 8 000 points, invoquant la résilience des bénéfices des entreprises. La société de courtage a déclaré que la solidité des bénéfices et l'effet de levier opérationnel positif, favorisés en partie par l'adoption de l'IA, étayaient sa vision plus constructive sur les actions américaines.

À 7 h 36 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones ( YMcv1 ) reculaient de 122 points, soit 0,25 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 ( EScv1 ) progressaient de 16,25 points, soit 0,22 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 ( NQcv1 ) gagnaient 201,5 points, soit 0,69 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite .IXIC ont reculé par rapport à leurs plus hauts historiques atteints mardi, après que l'inflation à la consommation aux États-Unis a enregistré en avril sa plus forte hausse depuis trois ans.

Les marchés ont largement écarté la possibilité d'une baisse des taux de la Fed cette année, tandis que la probabilité d'une hausse d'au moins 25 points de base lors de la réunion de décembre a grimpé à plus de 28 %, contre moins de 22 % en début de semaine, selon l'outil FedWatch de CME.

Les données sur les prix à la production seront publiées à 8h30 (heure de l'Est) et les investisseurs seront à l'affût de signes indiquant une montée des pressions sur les coûts des intrants.

Les chiffres des ventes au détail, qui seront publiés plus tard dans la semaine, seront également scrutés à la loupe pour déterminer si la hausse des coûts de l'essence et de l'énergie commence à peser sur d'autres postes de dépenses des consommateurs.

La vague de ventes de titres du secteur des semi-conducteurs qui avait pesé sur les marchés lors de la séance précédente semblait s'être stabilisée mercredi, les fabricants de puces mémoire menant la reprise.

Micron Technology MU.O a bondi de 5,4 %, Western Digital

WDC.O a progressé de 2,6 %, Seagate STX.O a gagné 2,2 % et SanDisk SNDK.O a grimpé de 4,3 % dans les échanges avant l'ouverture.

Parmi les autres valeurs en hausse, Nebius Group NBIS.O a bondi de 15,4 % après que la société spécialisée dans le cloud et l'IA a annoncé une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires trimestriel.