MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 s'effondrent alors que les taux d'intérêt grimpent en flèche en raison des craintes inflationnistes

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* Baisse des contrats à terme: Dow Jones -0,7 %, S&P 500 -1,1 %, Nasdaq -1,6 %

Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté de plus de 1 % vendredi, la reprise des actions américaines alimentée par l'IA étant sur le point de s'essouffler, alors que les rendements des bons du Trésor ont bondi en raison des craintes d'une hausse de l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR , référence pour les coûts d'emprunt mondiaux, a atteint 4,54 %, son plus haut niveau depuis début juin 2025. US/

Les rendements obligataires mondiaux ont également bondi, les signes de plus en plus évidents des dommages économiques causés par la guerre en Iran ayant incité les investisseurs à tabler sur une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu et sur un ralentissement de la croissance.

Selon l'outil Fedwatch du CME Group, la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en décembre a plus que doublé au cours de la semaine dernière, pour atteindre environ 40 %.

Les prix du Brent LCOc1 ont augmenté de près de 3 % pour atteindre 109 dollars le baril, le détroit d'Ormuz restant fermé, ce qui a exacerbé les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique mondial. O/R

« Plus la guerre au Moyen-Orient s'éternise, plus les prix de l'énergie augmentent, ce qui alimente les anticipations d'inflation et les coûts d'emprunt, et augmente le coût de construction de ce centre de données supplémentaire », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

« C'est un signal d'alarme que de nombreux investisseurs dans le secteur technologique ont ignoré, aveuglés par des bénéfices brillants et des prévisions de bénéfices encore plus brillantes. »

À 5 h 38 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 330 points, soit 0,66 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 80,75 points, soit 1,07 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 463,25 points, soit 1,56 %.

Ce recul fait suite à une nouvelle séance record à Wall Street, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC clôturant à des niveaux records. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a franchi à nouveau la barre des 50 000 points, tandis que le S&P 500 a dépassé les 7 500 points pour la première fois.

Les marchés semblaient auparavant avoir écarté les craintes inflationnistes liées au conflit avec l'Iran, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle alimentant une reprise et permettant aux principaux indices de rester en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires.

Les investisseurs ont également suivi de près le sommet américano-chinois, qui s'est achevé vendredi sans avancée majeure, après que les discussions entre les deux nations ont couvert un agenda très large allant du commerce aux droits de douane, en passant par l'Iran et Taïwan.

Parmi les valeurs en mouvement avant l'ouverture, le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials

AMAT.O a chuté de 2,8 % alors même qu'il avait prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

Dexcom DXCM.O a gagné 2 %. Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé qu'il nommerait deux administrateurs indépendants et réorganiserait un comité clé du conseil d'administration en collaboration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Les actions des compagnies aériennes ont globalement baissé, la flambée des prix du pétrole pesant sur le secteur. Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines

LUV.N ont reculé de 1,3 % à 1,5 %, tandis que l'action Alaska Air ALK.N a perdu 1,8 %.