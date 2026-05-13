MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 se maintient près de ses plus hauts historiques, l'essor du secteur technologique compensant les chiffres élevés de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,53 %, le S&P 500 progresse de 0,18 %, le Nasdaq gagne 0,71 %

* Les prix à la production aux États-Unis enregistrent en avril leur plus forte hausse en quatre ans

* Les services publics et l'immobilier ont mené les baisses sectorielles

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Ragini Mathur, Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 a oscillé près de ses plus hauts historiques mercredi, les valeurs des semi-conducteurs et des géants technologiques ayant progressé, même si les données en hausse sur les prix à la production ont renforcé les anticipations d'un maintien de la politique monétaire restrictive par la Réserve fédérale.

Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont respectivement grimpé de 2,6 % et 3,6 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a finalement progressé de 2,3 % et a frôlé un nouveau record, rebondissant après une vague de ventes lors de la séance précédente.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril, enregistrant leur plus forte hausse depuis début 2022, ce qui constitue le dernier signe en date d'une accélération de l'inflation dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

Ces données interviennent au lendemain d'une hausse de l'inflation à la consommation aux États-Unis en avril, la plus forte en trois ans, qui a fait chuter le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC de leurs plus hauts historiques.

« Franchement, les pressions inflationnistes étaient déjà en train de s'accumuler avant le conflit avec l'Iran, et même si une grande partie des dégâts peut être réparée si nous parvenons à une résolution rapide, les chiffres de l'IPP publiés aujourd'hui nous rappellent le niveau et l'intensité des pressions sur les prix qui s'annoncent au niveau des consommateurs », a déclaré Steve Wyett, stratège en chef des investissements chez BOK Financial.

Les traders s'attendent désormais à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés tout au long de l'année et estiment à 34,3 % la probabilité d'une hausse des taux d'ici décembre, contre environ 15 % il y a une semaine, selon l'outil CME FedWatch.

Les marchés s'attendent à une banque centrale potentiellement plus restrictive sous la direction de Kevin Warsh, dont la nomination au conseil d'administration a été confirmée mardi par le Sénat et qui pourrait être approuvé à la présidence dès mercredi. Le mandat de Jerome Powell prend fin vendredi.

Dans le même temps, le président Donald Trump a atterri à Pékin accompagné d'une délégation comprenant notamment Jensen Huang de Nvidia et Elon Musk, après s'être engagé à exhorter le président chinois Xi Jinping à « s'ouvrir » aux entreprises américaines au début de leur sommet de deux jours.

Trump avait déclaré avant ce sommet à enjeux élevés qu’il ne s’attendait pas à ce qu’ demande à Xi de contribuer à résoudre le conflit avec Téhéran.

Wall Street craint qu’un conflit prolongé ne maintienne les prix de l’énergie à un niveau élevé, ce qui accentuerait les pressions inflationnistes et compliquerait les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

À 11 h 18 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 268,56 points, soit 0,53 %, à 49 494,88, le S&P 500 .SPX gagnait 13,33 points, soit 0,18 %, à 7 414,29 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 185,49 points, soit 0,71 %, à 26 274,14.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont clôturé dans le rouge, le secteur des services publics du S&P 500

.SPLRCU menant la baisse avec un recul de 1,7%.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Nebius Group NBIS.O a bondide 15,9 % après que la société spécialisée dans le cloud et l'IA ait annoncé une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires trimestriel.

Morgan Stanley a relevé son objectif annuel pour l'indice S&P 500 de 7 800 à 8 000 points, estimant que les actions américaines disposaient d'une marge de progression suffisante, les entreprises continuant d'afficher de solides résultats.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,77 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,35 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 44 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 79 nouveaux plus hauts et 163 nouveaux plus bas.