MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 s'apprête à ouvrir en baisse, les chiffres élevés de l'inflation laissant présager un maintien des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contracts à terme: le Dow Jones recule de 0,51 %, le S&P 500 de 0,03 % et le Nasdaq progresse de 0,31 %

* Les valeurs du secteur de la mémoire remontent après avoir chuté lors de la dernière séance

* Les prix à la production aux États-Unis enregistrent en avril leur plus forte hausse en quatre ans

(Dernières nouvelles avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 s'apprêtait à ouvrir en baisse mercredi, les prix à la production plus élevés que prévu ayantrenforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait une politique monétaire restrictive tout au long de l'année.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril, enregistrant leur plus forte hausse depuis début 2022, ce qui constitue le dernier signe en date d'une accélération de l'inflation dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

Ces données interviennent au lendemain d'une hausse de l'inflation à la consommation aux États-Unis qui a atteint en avril son plus haut niveau depuis trois ans et a fait chuter le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC de leurs plus hauts historiques.

« Ces données sont très préoccupantes en termes d’inflation et signifient tout simplement que M. (Kevin) Warsh ne devrait pas baisser les taux de sitôt, et peut-être même pas avant la fin de l’année », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Selon les données de LSEG, les traders tablent désormais sur un resserrement monétaire de 11 points de base d’ici décembre, contre 9,3 points de base avant la publication des prix à la production.

Les marchés s'attendent à une banque centrale potentiellement plus restrictive sous la direction de Kevin Warsh, dont la nomination au conseil d'administration a été confirmée mardi par le Sénat et qui pourrait être approuvé à la présidence dès mercredi. Le mandat de Jerome Powell prend fin vendredi.

Dans le même temps, le président Donald Trump a atterri à Pékin accompagné d'une délégation comprenant notamment Jensen Huang de Nvidia et Elon Musk, après s'être engagé à exhorter le président chinois Xi Jinping à « s'ouvrir » aux entreprises américaines au début de leur sommet de deux jours.

Trump avait déclaré avant ce sommet à enjeux élevés qu’il ne s’attendait pas à ce qu’ demande à Xi de l’aider à résoudre le conflit avec Téhéran.

Les cours du pétrole ont légèrement baissé ce jour-là après avoir progressé pendant trois séances consécutives, les investisseurs attendant des nouvelles concernant l'Iran.

Wall Street craint qu'un conflit prolongé ne maintienne les prix de l'énergie à un niveau élevé, ce qui accentuerait les pressions inflationnistes et compliquerait les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

À 8 h 46 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 252 points, soit 0,51 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 2 points, soit 0,03 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 progressaient de 91 points, soit 0,31 %.

La vague de ventes de titres du secteur des semi-conducteurs qui avait pesé sur les marchés lors de la séance précédente semblait se stabiliser mercredi, les fabricants de puces mémoire menant la reprise.

Micron Technology MU.O a bondi de 5,1 %, Western Digital

WDC.O a progressé de 2,1 %, Seagate STX.O a gagné 1,3 % et SanDisk SNDK.O a grimpé de 3,3 % dans les échanges avant l'ouverture.

Parmi les autres valeurs en hausse, Nebius Group NBIS.O a bondi de 16,3 % après que la société spécialisée dans le cloud et l'IA a annoncé une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires trimestriel.

Les chiffres des ventes au détail publiés plus tard dans la semaine seront également scrutés à la loupe pour déterminer si la hausse des coûts de l'essence et de l'énergie commence à peser sur d'autres postes de dépenses des consommateurs.

Plus tôt dans la journée, Morgan Stanley a relevé son objectif annuel pour l'indice S&P 500 de 7 800 à 8 000 points, estimant que les actions américaines disposaient d'une marge de progression suffisante, les entreprises continuant d'afficher de solides résultats.