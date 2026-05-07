MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 recule alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs cèdent leurs gains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* M. Hammack, de la Fed, annonce que les taux resteront inchangés « pendant un certain temps »

* Whirlpool en baisse après des ventes inférieures aux attentes au premier trimestre

* Les valeurs de la cybersécurité en hausse après la révision à la hausse des prévisions de Datadog

* S&P 500 -0,40 %, Nasdaq -0,15 %, Dow -0,55 %

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Noel Randewich et Sruthi Shankar

Le S&P 500 a reculé jeudi, Intel et d'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs s'effaçant après un récent rebond, tandis que les incertitudes entourant les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran pesaient sur l'ensemble du marché.

Les actions cotées aux États-Unis d'Arm Holdings

ARM.O ont chuté de 10 %, les inquiétudes concernant la capacité de la société à s'assurer un approvisionnement suffisant pour sa nouvelle puce d'IA ayant éclipsé des prévisions de bénéfices solides.

Intel INTC.O a reculé de 1,9 % et Advanced Micro Devices

AMD.O de 3,1 %, cédant une partie des gains enregistrés en début de semaine.

L'indice PHLX des puces .SOX a perdu 2,4 %, ramenant son gain depuis le début du trimestre à 45 %.

Les États-Unis et l'Iran se rapprochaient d'un accord temporaire visant à mettre fin à leur guerre , ont indiqué des sources et des responsables, Téhéran examinant une proposition qui mettrait fin aux combats mais laisserait en suspens les questions les plus litigieuses.

« On peut avoir une série de journées comme celle-ci, mais cela n'enlève rien au fait que ce trimestre a été marqué par une reprise fulgurante, portée par les fondamentaux », a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont reculé de 1 %, rebondissant après avoir touché leurs plus bas niveaux de la séance dans un marché volatil. O/R

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a mené la baisse parmi les principaux secteurs, avec un recul de 2,3 %.

Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont toutes deux progressé de plus de 2 %, soulignant la confiance des investisseurs dans les poids lourds de l'IA à Wall Street.

Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,40 % à 7 335,96 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,15 % à 25 799,74 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,55 % à 49 638,38 points.

La remontée inébranlable des actions des secteurs de la technologie et de l'IA a contribué à propulser les actions américaines à des niveaux records ces derniers jours, les investisseurs se réjouissant des signes d'une forte demande en matière d'intelligence artificielle et d'une saison des résultats solides. Les entreprises du S&P 500 sont en passe d'enregistrer leur plus forte croissance des bénéfices depuis plus de quatre ans.

Les données économiques encourageantes de ces dernières semaines ont également contribué à apaiser les inquiétudes concernant l'économie.

Les données ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a augmenté moins que prévu la semaine dernière.

Après un rapport solide sur l'emploi dans le secteur privé mercredi, les investisseurs attendent vendredi des données plus complètes sur l'emploi non agricole, avec une augmentation de 62 000 emplois en avril après un rebond de 178 000 en mars, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

Les traders ont continué de parier que la Réserve fédérale américaine maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année en raison d'un marché du travail résilient et de prix élevés de l'énergie.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt inchangés pendant encore longtemps, alors qu'elle navigue dans un climat d'incertitude considérable.

Les actions du secteur de la cybersécurité ont bondi après que Datadog DDOG.O a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Datadog a bondi de 29 %, tandis que ses concurrents CrowdStrike CRWD.O et Palo Alto Networks

PANW.O ont progressé respectivement de 7 % et 5,5 %.

Whirlpool WHR.N a chuté de 13 % après que le fabricant d'appareils électroménagers a manqué ses estimations de ventes pour le premier trimestre et suspendu son dividende.

Les titres en baisse ont été 1,7 fois plus nombreux que ceux en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX .

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 10 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 126 nouveaux plus hauts et 83 nouveaux plus bas.