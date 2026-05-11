MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets historiques alors que l'engouement pour l'IA éclipse l'impasse avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,27 %, S&P 500 +0,38 %, Nasdaq +0,34 %

* Les cours du pétrole bondissent d'environ 3 % en raison des tensions avec l'Iran

* Intel progresse après le rebond de vendredi

* Les chiffres de l'inflation seront publiés plus tard cette semaine

(Le point sur les échanges en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Ragini Mathur

Wall Street a légèrement progressé lundi, l'enthousiasme suscité par les résultats financiers lors de la récente remontée s'atténuant alors que l'impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et la fermeture persistante du détroit d'Ormuz ont fait grimper les prix du brut et exacerbé les craintes inflationnistes.

Malgré tout, la dynamique liée à l'intelligence artificielle s'est poursuivie sans relâche, les fabricants de puces surperformant largement le marché dans son ensemble.

Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtant à enregistrer de nouveaux records de clôture.

Les semi-conducteurs ont largement surpassé les autres secteurs, l'indice PHLX Semiconductor .SOX bondissant de 2,5 %, ce qui suggère que la vague de l'IA ne montre guère de signes d'essoufflement.

« Le secteur des semi-conducteurs et des infrastructures d’IA a pris une vie qui lui est propre », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. « Et il y a tellement d’élan et de ruée pour investir dans certaines de ces valeurs que cela semble presque déconnecté de tout type de gros titre ou d’annonce. »

La période de publication des résultats du premier trimestre touche à sa fin, 440 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 83 % ont dépassé les prévisions de bénéfices, selon LSEG IBES.

Vendredi, les analystes estimaient la croissance globale des bénéfices du S&P 500 pour le premier trimestre à 28,6 % en glissement annuel. C'est près du double des estimations de croissance de 14,4 % pour le premier trimestre établies au 1er avril.

Mais alors que la saison des résultats touche à sa fin, l'attention se reporte sur la macroéconomie et les développements géopolitiques.

Le président Donald Trump a rejeté la réponse de l' e iranien à une proposition de paix américaine, provoquant une flambée des prix du brut et attisant les craintes qu'un conflit prolongé ne continue d'exercer une pression à la hausse sur l'inflation, en particulier à la pompe, où les consommateurs en ressentent les effets.

Sur ce point, les investisseurs suivront de près les indicateurs économiques cette semaine, en particulier l'indice des prix à la consommation du ministère du Travail et le rapport sur les ventes au détail du ministère du Commerce, à la recherche de signes indiquant que la flambée actuelle des prix de l'énergie setransforme en une inflation plus généralisée ou affecte les dépenses de consommation.

« Les investisseurs ont pu facilement mettre l'Iran de côté tant les résultats financiers étaient incroyables, mais avec les données sur l'inflation de cette semaine, je pense que cela pourrait très facilement devenir un point de tension, ramenant l'actualité iranienne au premier plan dans l'esprit des investisseurs », a ajouté M. Mayfield. « C'est un rebond qui a été incroyable, mais qui va probablement se consolider un peu à partir de là, et je me demande si l'IPC et l'IPP seront les catalyseurs d'une partie de ces prises de bénéfices. »

Les prix à la production et la production industrielle figurent également au calendrier économique de cette semaine.

Plus tard dans la semaine, le président Trump doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping à Pékin pour des discussions portant sur un large éventail de questions, notamment la guerre en Iran, le commerce, les armes nucléaires, Taïwan, l'intelligence artificielle et la prolongation éventuelle d'un accord crucial sur les minerais de terres rares.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 134,28 points, soit 0,27 %, pour atteindre 49 743,44 points, le S&P 500

.SPX a gagné 28,14 points, soit 0,38 %, à 7 427,07 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 89,17 points, soit 0,34 %, à 26 336,86.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY ont affiché les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que les services de communication .SPLRCL ont été les plus à la traîne.

Parmi les grands noms qui doivent publier leurs résultats cette semaine figurent le géant des réseaux technologiques Cisco

CSCO.O et le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , tandis que les poids lourds Nvidia

NVDA.O et Walmart WMT.O doivent publier leurs résultats plus tard dans le mois.

Lundi, Intel INTC.O a progressé de 2 % après avoir bondi de 14 % vendredi à la suite d'une annonce concernant un accord préliminaire sur la fabrication de puces avec Apple

AAPL.O , tandis que son concurrent Qualcomm QCOM.O a bondi de 7,6 % pour atteindre un niveau record.

Le géant des médias Fox Corp FOXA.O a progressé de 4,7 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre .

Parmi les autres titres en mouvement, certaines actions de compagnies aériennes ont reculé, la hausse des prix du pétrole menaçant de réduire leurs marges. Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , Alaska Air ALK.N et United Airlines

UAL.O ont chuté de 2,0 % à 4,3 %.

On a enregistré 457 nouveaux plus hauts et 127 nouveaux plus bas à la Bourse de New York (NYSE). Sur le Nasdaq, 2 277 titres ont progressé et 2 498 ont reculé, les titres en baisse étant 1,1 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 36 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 38 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 144 nouveaux plus hauts et 139 nouveaux plus bas.