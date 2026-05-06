MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des records ; les résultats d'AMD déclenchent une vague de hausse des actions du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes d'AMD

* Les cours du pétrole reculent suite à des informations faisant état de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran

* S&P 500 +1,22 %, Nasdaq +1,67 %, Dow +1,15 %

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records mercredi, soutenus par des signes de résolution du conflit au Moyen-Orient, tandis que les bons résultats d'Advanced Micro Devices ont déclenché une hausse chez les fabricants de puces et d'autres titres liés à l'IA.

Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de 17 % pour atteindre un niveau record après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux attentes , grâce à une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données.

Les actions de son rival Intel INTC.O ont bondi de 2,4 %, tandis que l'indice PHLX des puces .SOX a grimpé de 3,5 %, portant son gain pour 2026 à environ 60 %.

Les marchés boursiers mondiaux ont bondi et les prix du pétrole se sont effondrés après que l'Iran a déclaré qu'il examinait une nouvelle proposition américaine, tandis que des sources ont indiqué que Washington et Téhéran étaient sur le point de conclure un mémorandum d'une page visant à mettre fin à la guerre dans le Golfe, tout en laissant de côté pour plus tard les questions épineuses telles que le programme nucléaire iranien.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de près de 7 % à 102,24 dollars le baril, contribuant à apaiser les craintes liées aux pressions inflationnistes.

Wall Street a bondi ces dernières semaines, les investisseurs faisant abstraction du conflit au Moyen-Orient pour se concentrer plutôt sur une solide saison des résultats du premier trimestre, portée par les entreprises liées à l'IA.

Les entreprises du S&P 500 sont en passe d'enregistrer leur plus forte croissance des bénéfices depuis plus de quatre ans. Selon les données de LSEG I/B/E/S, plus de 80 % des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats au 1er mai ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes.

« L'économie tourne très bien. Il n'y a aucun signe réel de danger laissant présager ne serait-ce qu'un ralentissement. Et dans ce contexte, il faut donc détenir des actions », a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments.

Corning a bondi de 14 % après avoir annoncé un partenariat avec Nvidia pour développer la production américaine de produits de connectivité optique utilisés dans les centres de données d'IA. Nvidia a grimpé de près de 5 %.

Hut 8 HUT.O a bondi de 33 % après que le développeur de centres de données d’IA a signé un bail de 15 ans

d’une valeur de 9,8 milliards de dollars avec Nvidia pour son campus de centres de données Beacon Point au Texas.

Le S&P 500 a progressé de 1,22 % à 7 347,84 points.

Le Nasdaq a gagné 1,67 % à 25 749,83 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,15 % à 49 864,23 points.

Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par le secteur industriel .SPLRCI , en hausse de 2,26 %, suivi par le secteur des technologies de l'information

.SPLRCT , en hausse de 1,92 %.

Les emplois dans le secteur privé américain ont enregistré en avril leur plus forte hausse en 15 mois, indiquant une stabilité persistante du marché du travail alors même que le conflit avec l'Iran assombrit les perspectives économiques. Les investisseurs attendaient le rapport plus complet sur l'emploi non agricole vendredi, les emplois aux États-Unis devant augmenter de 62 000 en avril après un rebond de 178 000 en mars, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré que les risques pesant sur la politique monétaire s'étaient déplacés vers une inflation plus élevée, ce qui pourrait nécessiter le maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel pendant un certain temps, dans un contexte de marché de l'emploi apparemment stable.

Walt Disney a progressé de près de 7 % après que la société de divertissement a dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre et que les investisseurs ont eu un ENQUÊTE de la stratégie de croissance du directeur général Josh D'Amaro pour l'entreprise.

Uber Technologies a gagné 7,5 % après que la plateforme de VTC et de livraison a annoncé des prévisions de réservations solides pour le deuxième trimestre.

Super Micro SMCI.O a bondi de 18 % après avoir publié des prévisions < > de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX , dans un rapport de 1,7 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 18 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 170 nouveaux plus hauts et 84 nouveaux plus bas.