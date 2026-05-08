MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des niveaux records, portés par l'IA et l'optimisme concernant les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les prévisions en avril

* Cloudflare s'effondre après des prévisions décevantes pour le deuxième trimestre

* S&P 500 +0,84 %, Nasdaq +1,71 %, Dow +0,02 %

(Mise à jour avec les variations des cours à la clôture) par Noel Randewich

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records vendredi, portés par les gains de Nvidia, Sandisk et d'autres titres liés à l'IA, tandis qu'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a mis en évidence la résilience du marché du travail.

Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,8 %, tandis que les fournisseurs de mémoire et de stockage Micron Technology MU.O et Sandisk SNDK.O ont bondi de plus de 15 % chacun, portés par la forte demande liée au développement rapide des centres de données d'IA.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi, portant sa hausse depuis le début du deuxième trimestre à 55 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records cette semaine, les investisseurs se concentrant sur les solides résultats financiers des entreprises américaines, mettant de côté les craintes que les prix élevés du pétrole liés au conflit au Moyen-Orient n'alimentent l'inflation.

Les bénéfices du S&P 500 au premier trimestre devraient progresser de près de 29 % en glissement annuel, cette croissance étant en grande partie alimentée par les poids lourds de Wall Street liés à l'IA, selon LSEG I/B/E/S.

« C'est une économie qui semble difficile à mettre à mal », a déclaré Rob Williams, stratège en chef des investissements chez Sage Advisory Services à Austin, au Texas. « C'est une question de productivité, de dépenses, d'effet de richesse des consommateurs et de bénéfices. »

Les données ont montré que l'emploi aux États-Unis a augmenté plus que prévu en avril et que le taux de chômage est resté stable à 4,3 %, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

Les traders s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % jusqu'à la fin de l'année.

Le S&P 500 a grimpé de 0,84 % pour clôturer la séance à 7 398,93 points. Le Nasdaq a gagné 1,71 % à 26 247,08 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,02 % à 49 609,16 points.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a bondi de 2,7 %, tandis que l'indice du secteur des services publics .SPLRCU a reculé de 0,9 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur sixième semaine consécutive de hausse, la plus longue série de gains de ce type depuis octobre 2024. Le Dow a enregistré deux semaines consécutives de hausse.

Le S&P 500 a désormais gagné 8 % en 2026, tandis que le Nasdaq a progressé de 13 %.

L'optimisme lié aux résultats a aidé les investisseurs à faire abstraction des nouvelles attaques entre les forces américaines et iraniennes dans le Golfe.

Le Brent LCOc1 a dépassé les 100 dollars le baril, les espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient et d'une réouverture progressive du détroit d'Ormuz, une voie de transit clé pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié, s'étant estompés.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils attendaient une réponse de Téhéran à leur dernière proposition plus tard dans la journée de vendredi.

Sur les 440 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du premier trimestre à ce jour, 83 % ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon LSEG. Ce chiffre est à comparer à une moyenne à long terme d'environ 67 %.

Toutefois, certains résultats ont déçu.

Cloudflare NET.N a plongé de 24 % après que la société de services cloud a annoncé qu'elle allait supprimer environ 20 % de ses effectifs et prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes de Wall Street.

Trade Desk TTD.O a reculé de 1,8 % après que la société de technologie publicitaire a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

CoreWeave CRWV.O a chutéde 11,4 % après que la société de technologie d'infrastructure cloud a relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, invoquant une hausse des coûts des composants.

La plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O a reculé de 9 % après avoir signalé à l' que le conflit au Moyen-Orient pesait sur la demande.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX , dans un rapport de 1,4 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 30 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 134 nouveaux plus hauts et 119 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 17,2 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 17,6 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.