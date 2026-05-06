MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets grâce aux espoirs d'un accord de paix avec l'Iran et aux bons résultats d'AMD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +1,04 %, S&P 500 +1,13 %, Nasdaq +1,56 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes d'AMD

* Les cours du pétrole reculent suite à des informations faisant état de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records mercredi, soutenus par des signes de résolution du conflit au Moyen-Orient, tandis que les solides résultats d'Advanced Micro Devices ont déclenché une remontée chez les fabricants de puces .

L'action d'Advanced Micro Devices AMD.O a grimpé de près de 17 % pour atteindre un niveau record après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes , grâce à une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données.

Les actions de son concurrent Intel INTC.O ont bondi de 2,4 %, tandis qu'un indice plus large des fabricants de puces américains .SOX a grimpé de 3,5 % pour atteindre un nouveau sommet, porté par un optimisme persistant concernant la demande en matière d'IA.

Les marchés boursiers mondiaux ont bondi et les cours du pétrole se sont effondrés à la suite d'informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran seraient sur le point de conclure un accord sous la forme d'un mémorandum d'une page visant à mettre fin à la guerre dans la région du Golfe. L'Iran a déclaré qu'il examinait une nouvelle proposition américaine.

Dans sa forme actuelle, le mémorandum déclarerait la fin du conflit et le début d'une période de 30 jours de négociations sur un accord détaillé visant à ouvrir le détroit d'Ormuz, à limiter le programme nucléaire iranien et à lever les sanctions américaines, a rapporté Axios.

Les cours du pétrole sont tombés sous la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis le 22 avril, contribuant à apaiser les craintes liées aux pressions inflationnistes.

« Le marché réagit avec optimisme à la désescalade, en plus d'une saison des résultats solides », a déclaré Josh Chastant, directeur général des marchés publics chez GuideStone Funds.

Les marchés boursiers américains sont restés résilients ces dernières semaines, même si les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit n'ont pas abouti à une percée, les investisseurs se concentrant plutôt sur la saison des résultats.

Les entreprises du S&P 500 sont en passe d'enregistrer leur plus forte croissance des bénéfices depuis plus de quatre ans.

Sur les 314 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats au 1er mai, 83 % ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données de LSEG I/B/E/S.

À 12 h 30, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 510,85 points, soit 1,04 %, à 49 809,10, le S&P 500 .SPX a gagné 82,14 points, soit 1,13 %, à 7 341,36 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 395,68 points, soit 1,56 %, à 25 717,84.

Les emplois dans le secteur privé américain ont enregistré en avril leur plus forte hausse en 15 mois, ce qui laisse entrevoir une stabilité persistante du marché du travail, alors même que le conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives économiques.

Les investisseurs attendent le rapport plus complet sur l'emploi non agricole vendredi, les créations d'emplois aux États-Unis devant s'élever à 62 000 en avril après un rebond de 178 000 en mars, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes.

Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré que les risques pesant sur la politique monétaire s'étaient déplacés vers une inflation plus élevée, ce qui pourrait nécessiter le maintien des taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps dans un contexte de marché de l'emploi apparemment stable.

Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de 2026.

Parmi les autres titres en vue, Walt Disney a progressé de 6,7 % après que la société de divertissement a dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre et que les investisseurs ont eu un ENQUÊTE de la stratégie de croissance du directeur général Josh D'Amaro pour l'entreprise.

Uber Technologies a gagné 7,7 % après que la plateforme de VTC et de livraison a annoncé des prévisions de réservations solides pour le deuxième trimestre.

Hut8 HUT.O a bondi de 32,5 % après que le développeur de centres de données IA a annoncé avoir signé un bail de 15 ans d'une valeur de 9,8 milliards de dollars pour son campus de centres de données Beacon Point au Texas.

Super Micro SMCI.O a bondi de 15,6 % après avoir publié des prévisions supérieures aux attentes concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,46 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,89 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 40 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 14 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 158 nouveaux plus hauts et 73 nouveaux plus bas.