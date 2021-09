Marchés : après un été calme, les gérants d'actifs conservent une relative prudence...

(Crédits photo : Adobe Stock - )

De nombreux fonds affichent une exposition aux actions plus mesurée depuis la rentrée.

L'accalmie boursière

On s'attendait à un été volatil mais tel n'a pas été le cas... sauf bien entendu en Chine. Sur juillet et août, les actions US gagnent +4,5%, le MSCI Europe gagne +2,38% alors que les émergents baissent -4,35%. Cette dégringolade s'est faite notamment en juillet et surtout en Chine.

Les banquiers centraux n'ont eu de cesse de rassurer les marchés malgré quelques divergences. Les chiffres sur la croissance économique sont ressortis en dessous des attentes et les chiffres sur l'inflation au-dessus, mais les marchés sont restés de marbre.

Sur les actions européennes la rotation sectorielle a été violente. Les actions du style value ne montent que de +1% alors que les actions du style croissance grimpent de +7%. Le secteur le plus pénalisé est celui de l'énergie avec -4%. A l'inverse, le secteur technologique s'adjuge +13,5% sur l'été et la santé +5,45%

Du côté des obligations, alors même que l'inflation a connu des plus hauts historiques les taux long termes ont baissé de l'ordre de 15 points de base aux US et en Europe sur les 2 mois.

Dans ce contexte, de nombreux gérants ont réduit la voilure

Au niveau de Sanso Convictions, l'exposition action a baissé de 35% à 30% en août. Cette réduction tactique a été réalisée en partie sur les actions américaines et en partie sur les actions européennes. Les actions de ces deux zones géographiques intégrant une grande partie des bonnes nouvelles, il existe un risque réel de déception dans les prochaines semaines selon la gestion.

Prise de profits également sur Sycomore Next Génération puisque l'exposition actions passe d'un peu plus de 40% courant juillet à 35% fin aout.

Sur Carmignac Patrimoine, l'exposition actions a été descendue à 30%. Une position prudente pour la gestion en raison des niveaux élevés des marchés, des inflexions sur le front monétaire et fiscal américain, et de la propagation du variant Delta.

Le niveau d'exposition est désormais le même sur JPM Global Macro Opportunities puisque la gestion a procédé à une réduction sensible de l'exposition actions de plus de 50% en juillet à moins de 30% aujourd'hui. Il faut également noter une réduction de la cyclicité dans le portefeuille.

Moins de cycliques et de Value c'est aussi ce qui s'est passé sur Eleva Absolute Return Europe à la suite d'une assez nette détérioration de l'ELEVA Capital Index. Le fonds voit son exposition nette passer de 25 à 19%.

Sur Echiquier ARTY, si l'exposition actions reste à 33%, les choix de la gestion ont été inverses par rapport aux deux fonds précédemment cités. En effet, la gestion a vendu 8% de titres « croissance » et acheté 5% de titres cycliques. La gestion pense qu'après la baisse, les titres value/cycliques pourraient profiter d'une nouvelle phase de hausse de taux.

Côté accroissement de la prise de risque, R-Co Valor de Rothschild & Co AM Europe a augmenté son exposition aux actions à 87%. Cependant, le fonds possède aussi des couvertures via put qui protègent environ 15% de portefeuille en cas de baisse sévère.

Augmentation également sur Invest Latitude Equilibre dont l'exposition actions était à 53% à fin août vs 46% à fin juillet 2021. Sur Carmignac Emerging Patrimoine, la baisse récente des actions chinoises a été l'occasion pour la gestion de renforcer. Ainsi, le taux d'exposition passe de 30% à 40%.

Sur la partie obligataire, la sensibilité a été réduite à son niveau le plus faible depuis le début de l'année à 1,6 via la réduction de l'allocation aux taux locaux chinois et indien. Enfin BDL Rempart Europe voit son exposition nette passer de 56% à 59%.