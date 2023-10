Marchés américains : "Une poursuite de la reprise est plausible" (Lombard Odier Investment Managers)

"Une réaccélération de la croissance emmenée par le secteur manufacturier est un indicateur de scénario haussier, surtout si l'inflation devait à nouveau augmenter, et avec un long décalage, comme c'est généralement le cas. Dans un tel scénario, la Fed n'a peut-être pas terminé son cycle de hausse, mais il est improbable qu'elle relève les taux de manière agressive. En cas d'accélération généralisée de l'activité économique, accompagnée d'un pouvoir des entreprises en matière de fixation des prix, il n'est pas impossible que les bénéfices de l'indice S&P 500 dépassent le consensus", concluent Edmund Ng et Christian Abuide.

En septembre, l'indice ISM des directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière, qui mesure la confiance des entreprises, s'est contracté à son rythme le plus lent depuis dix mois. En outre, un certain nombre d'indicateurs avancés suggèrent qu'une poursuite de la reprise est plausible, plaide Lombard Odier Investment Managers.

"Dans le cas d'un ralentissement américain plus marqué se traduisant par une récession en 2024 et reflétant l'impact cumulatif du resserrement monétaire, nous pourrions nous attendre à une baisse de 20% de la croissance des bénéfices, ce qui serait typique d'une première année de récession", poursuivent les deux analystes.

(AOF) - "Nous nous attendons à ce que les marges des entreprises américaines restent globalement stables grâce à une croissance économique nominale toujours positive. Ce qui, à son tour, permettrait aux entreprises de continuer à afficher une croissance positive des bénéfices de quelque 6%, alors que le consensus prévoit une croissance de 12%", présentent, dans leur scénario de base, Edmund Ng, Responsable de la stratégie actions et Christian Abuide, Responsable d’allocation d’actifs chez Lombard Odier Investment Managers.

