Marché: Wall Street en hausse à la veille de Thanksgiving

(CercleFinance.com) - Wall Street en hausse à la veille du long weekend de Thanksgiving/black friday (le Dow Jones progresse de 0,5%)... c'est non seulement une vieille tradition respectée à la lettre au fil des ans mais la période qui précède les soldes s'avère de plus en plus spectaculairement haussière.



Pour la 4ème année consécutive, l'indice 'SOX' des semi-conducteurs réalise son meilleur mois de l'année en novembre, et de très loin en 2023.



Les 'technos' servent de locomotives et elles apparaissent de plus en plus puissantes au mois de novembre chaque année... 2023 constitue une sorte d'apothéose.



Le Nasdaq (+0,47% à 14.270) alignait ce mercredi sa 16ème hausse sur une série de 19 (pour un score cumulé de +13,5%), et parmi les 3 séances teintées de rouge, le plus net pullback n'a pas dépassé 0,94%.

Le recul de -2,9% de Tesla puis de -2,5% de Nvidia au lendemain de ses résultats records n'a pas pesé du fait des 2% de hausse de Microsoft et Amazon, des +2,8% d'AMD.



Le S&P500 a également frôlé le 'sans faute' en novembre avec 15 séances de hausses sur 18 (ratio de 5 hausses pour 1 repli), pour un gain cumulé de +11,2%.



Mieux : il comble au point près le 'gap' des 4.568 du 1er août dernier et tutoie à 0,5% près, son zénith estival (4.588).



Alors que les marchés obligataires ont été cités comme les principaux moteurs de la hausse tout au long du mois de novembre, les T-Bonds ont fait la planche ce mercredi.



Ils clôturent complètement inchangés vers 4,418% (après une brève incursion vers 4,37%): c'est assez classique à la veille du 'pont' de 4 jours de Thanksgiving.



Aucun chiffre publié aux Etats Unis n'aura provoqué le moindre remous ce 22 novembre.

Le Département du Travail dévoile une baisse surprise de -24.000 (à 209.000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 13 novembre, cela peut s'expliquer par les recrutements nombreux en amont des ventes de 'Thanksgiving'.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 220 000 la semaine dernière, soit un repli anecdotique de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



La grosse surprise du jour -en données brutes- provient des chiffres des commandes de biens durables, qui ont chuté de 5,4% au mois d'octobre (baisse record depuis la période Covid).



Mais hors commandes aéronautiques, le chiffre est stable par rapport à septembre... donc c'est un peu une baisse en trompe l'oeil, d'où le peu de réaction de Wall Street (+0,25%) et des marchés obligataires.

Le rendement des Treasuries revient à l'équilibre vers 4,418% après une brève incursion sous la barre des 4,40%, un plus bas de 2 mois.



La confiance du consommateur américain 'UMich' est ressorti à 61,3 en version définitive, contre 63,8 en octobre, contre 60,4 en première estimation et que les économistes l'attendaient autour de 61 (c'est le 4me mois consécutif de repli).



La composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles s'est détériorée à 68,3, contre 70,6 le mois passé, celle des anticipations chute de -2,5Pts à 56,8 contre 59,3 en octobre.



Les anticipations d'inflation sont par ailleurs reparties à la hausse, les consommateurs l'estimant à 4,5% ce mois-ci, contre +4,2% en octobre, un plus haut de sept mois.



L'obligataire n'a pas plus réagi au plongeon de -4% du pétrole sur le NYMEX (et à Londres, avec un Brent à 79$) avant la parution de la statistique des réserves américaines, mais surtout à cause du report de la tenue de la réunion de l'Opep+ prévue ce week-end à Vienne au jeudi 30/11.





