Marché: vote allemand bien accueilli à Francfort information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 11:23









(CercleFinance.com) - Alors que la plupart des Bourses européennes entament la semaine sans grand mouvement (+0,2% à Londres, -0,1% à Paris), Francfort se distingue clairement (+0,9%) au lendemain des élections législatives qui se sont tenues en Allemagne.



Les opérateurs semblent satisfaits de leurs résultats globalement conformes aux sondages, avec un bloc CDU/CSU (conservateurs) à près de 29% des voix, suivi d'une AfD (extrême-droite) autour de 20% et d'un SPD (sociaux-démocrates) vers 16%.



'Le CDU/CSU a remporté une majorité relative des sièges, mais il n'est pas certain qu'un gouvernement de coalition à deux ou à trois partis soit formé', constate Barclays, pour qui 'un éventuel assouplissement budgétaire serait une bonne nouvelle pour les actions'.



'Une future coalition entre la CDU/CSU et le SPD devrait se mettre d'accord pour mettre plus d'argent dans les infrastructures, ce qui serait bon pour les affaires', réagit de son côté Commerzbank, qui pointe cependant des divergences dans de nombreux domaines.



'Cela réduit la probabilité d'un nouveau départ de la politique économique, qui est pourtant nécessaire de toute urgence après cinq ans de stagnation du PIB allemand', prévient la banque allemande.



'Nous pensons que le marché surestime la volonté du prochain gouvernement de s'attaquer véritablement aux défis de l'Allemagne, bien qu'il en ait toutes les capacités', jugeait-on d'ailleurs chez DPAM la semaine passée.



Reflétant l'attentisme ayant caractérisé la première économie européenne en amont de ces élections, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est resté inchangé à 85,2 sur le mois qui s'achève.



Dans l'actualité des valeurs, Almirall grimpe de plus de 5% à Madrid, suite à la publication par le laboratoire pharmaceutique de résultats annuels meilleurs que prévu et à l'annonce de prévisions supérieures au consensus pour 2025.



De même, PostNL prend 4% à Amsterdam, une 'bonne gestion de la trésorerie et du bilan' permettant au groupe postal de proposer un dividende de 0,07 euro par action, malgré la confirmation d'un EBIT normalisé en chute de 43% en 2024.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.