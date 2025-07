Marché: vers une fin de semaine sur une note positive information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 11:45









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce vendredi (+0,3% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,6% à Paris et à Milan), toujours encouragées par la vigueur affichée par les indices actions outre Atlantique.



Le S&P 500 et le Nasdaq ont ainsi signé de nouveaux records jeudi, tirés en particulier par la locomotive Nvidia, et les contrats à terme suggèrent pour l'instant une poursuite du mouvement haussier à l'oeuvre à Wall Street.



L'optimisme ambiant s'est nourri des chiffres meilleurs que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en juin, une bonne nouvelle pour l'économie américaine dont la croissance est essentiellement tirée par la consommation des ménages.



'Les ventes continuent d'augmenter, conformément à la tendance robuste qui avait pu être observée entre 2022 et 2025', souligne Danske Bank, précisant que des chaines comme Walmart ou Target semblent même avoir un peu accéléré leur croissance.



La tendance a également été soutenue par les déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, qui a plaidé pour une baisse immédiate de 25 points de base des taux directeurs, c'est-à-dire dès le 30 juillet.



Les espoirs d'assouplissement monétaire se manifestent aussi en Europe : si Bank of America anticipe un statu quo de la BCE la semaine prochaine, il conserve une forte conviction pour des réductions de taux en septembre et en décembre.



'Concernant le Royaume-Uni, nous prévoyons désormais des baisses à une cadence trimestrielle par la Banque d'Angleterre en août, en novembre et en février, avec un taux final toujours à 3,5%', ajoute l'établissement financier.



Parmi les publications du jour en Europe, les investisseurs sanctionnent lourdement celle du fabricant d'appareils électroménagers Electrolux (-14% à Stockholm), mais ils saluent celle de la maison de luxe Burberry (+5% à Londres).



L'action bp gagne 2% à Londres, après l'annonce par le groupe énergétique d'un accord pour la cession de son activité éolienne terrestre aux Etats-Unis à LS Power, dans le cadre de la rationalisation et de la simplification de son portefeuille.



Aucune donnée n'était attendue ce matin en Europe, mais l'après-midi verra paraitre les chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis, ainsi que l'indice de confiance du consommateur américain de l'Université du Michigan.





