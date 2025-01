Marché: vers un retour en grâce des 'Granolas' ? (Goldman) information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 16:23









(CercleFinance.com) - Les 'Granolas' - un terme qui désigne les 11 plus grandes entreprises européennes par capitalisation boursière - pourraient opérer un retour en grâce après avoir été délaissées ces derniers mois, estiment vendredi les stratèges de Goldman Sachs.



Ce groupe - qui est composé de GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP et Sanofi - affiche une performance stable sur les 12 mois écoulés, là où le reste de l'indice Europe STOXX 600 progresse de 14%, selon les calculs de la banque d'affaires américaine.



Un décalage que la firme new-yorkais explique par des résultats récemment ressortis en-dessous des prévisions du marché.



Au cours de l'année passé, leur valorisation s'est ainsi dépréciée de 6%, souligne Goldman, avec un PER moyen qui s'est tassé de 19x à 17,8x, soit l'un des mouvements de dévalorisation les plus notables observés en Europe.



Autre conséquence, leur écart de valorisation par rapport aux grandes capitalisations américaines, c'est-à-dire les 'Sept Magnifiques', s'est significativement accru, ajoute l'établissement.



Pour autant, Goldman Sachs juge que les solides fondamentaux affichés par ces 11 sociétés - qui représente ensemble un-quart de la capitalisation boursière totale du Vieux Continent - pourraient leur permettre de surperformer de nouveau le marché.



'La conjugaison des baisses de taux, de la faiblesse de l'euro, de possibles bonnes surprises au niveau des résultats, d'une amélioration de la confiance du consommateur en Chine et d'un retour de leur capacité à croître plus vite que leurs pairs pourraient faire office de catalyseurs matériels en vue d'un rebond', explique la banque.



Sur les 11 'Granolas', Goldman Sachs dit afficher une recommandation sur sept d'entre elles (ASML, Nestlé, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca et SAP), avec un potentiel haussier moyen qui ressort à 22%.



