Marché: vers un début de semaine sans grand changement information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, les investisseurs adoptant une position prudente en attendant le symposium de Jackson Hole, qui intervient dans un contexte d'interrogations quant à l'évolution des politiques monétaires.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance septembre - recule d'à peine 1,5 point à 7183,5 points, laissant entrevoir un début de semaine inchangé, ou presque.



La traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole, qui réunira à partir de jeudi les principaux banquiers centraux du monde, sera dominée vendredi par l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



Avec ce rendez-vous toujours très suivi, les investisseurs espèrent une amélioration du sentiment général qui leur permettrait de rompre avec la phase actuelle d'aversion au risque qui secoue les marchés.



A Paris, le CAC 40 affiche encore plus de 10% de hausse depuis le début de l'année, mais accuse un recul de l'ordre de 5,5% par rapport à son plus haut annuel de clôture, de 7577 points, atteint à la fin du mois d'avril.



A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu plus de 2% la semaine passée, enchaînant ainsi une troisième semaine consécutive de repli.



'L'enthousiasme qui entourait la résilience de l'économie, la modération de l'inflation et l'émergence de l'intelligence artificielle n'a pas disparu, mais il a été obscurci par les inquiétudes concernant la croissance mondiale et par la hausse des taux d'intérêt récemment observée', explique Craig Fehr, stratégiste chez Edward Jones.



L'inconnue que constitue l'évolution de l'inflation représente un facteur qui semble tout particulièrement de nature à pousser les banquiers centraux à faire preuve de prudence.



'Powell devrait adopter un discours moins nuancé lors de Jackson Hole de notre point de vue, sachant que les derniers indicateurs montrent clairement un risque de remontée de l'inflation', préviennent les économistes de BofA.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans reflue quelque peu en direction de 4,25%, sous ses records pluriannuels de la semaine passée, mais reste à des niveaux élevés.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence sur le marché obligataire en Europe, culmine lui aussi à 2,62%, ce qui correspond à un quasi-doublement sur les 12 mois écoulés.



La semaine en Europe sera également rythmée par la publication, mercredi, des résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité dans le secteur privé des grandes économies européennes.



Les cours du pétrole évoluent à la hausse, autour de 85,4 dollars pour le Brent et de 81,9 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI).



Les investisseurs s'inquiètent d'une éventuelle succession de tempêtes à l'occasion d'une saison des ouragans qui s'annonce compliquée dans le contexte actuel de changement climatique.