Marché: vers des gains timides à l'ouverture

(CercleFinance.com) - En hausse de seulement 0,1% à environ une demi-heure de l'ouverture, les futures sur le CAC40 présagent une certaine pause au lendemain d'une séance faste grâce à des nouvelles encourageantes d'outre-Atlantique.



Pour rappel, l'indice-phare de la Bourse de Paris s'est adjugé près de 1,6% à 7333 points mercredi, soutenu -à l'image des autres places européennes- par une confirmation de la dynamique de désinflation en cours aux Etats-Unis.



En effet, la hausse annualisée des prix à la consommation outre-Atlantique a ralenti en juin, à 3% en données brutes et à 4,8% hors énergie et produits alimentaires, des taux inférieurs à ceux qu'anticipait le marché en moyenne.



'Si la Réserve fédérale va probablement augmenter ses taux encore à la fin de ce mois, ces données soutiennent notre vision qu'il devrait s'agir de la dernière hausse', réagissait-on chez Commerzbank après cette publication.



Toujours au chapitre des statistiques, doivent notamment paraitre ce jeudi l'indice des prix à la consommation en France, puis la production industrielle dans la zone euro et les prix à la production aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs, TotalEnergies a remporté deux concessions maritimes en Allemagne, pour créer deux parcs éoliens qui fourniront un volume d'électricité équivalent à la consommation de plus de trois millions de foyers.



Carmila a signé un accord avec les actionnaires de contrôle de Galimmo en vue d'acquérir 93% du capital de cette foncière, une acquisition potentielle qui sera réalisée simultanément à celle de Cora France par Carrefour.



Kaufman & Broad a dévoilé mercredi soir un résultat net part du groupe en hausse de 69% à 38,5 millions d'euros pour son premier semestre comptable, pour un chiffre d'affaires en croissance de 47% à 849 millions.





