Marché: vers des gains solides sur la semaine information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir peu changée vendredi matin en dépit de la mise en place hier par les Etats-Unis de droits de douane 'réciproques', une nouvelle offensive commerciale relativisée par les analystes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - cède 16 points à 8152,5 points, laissant entrevoir une consolidation limitée après quatre séances de hausse d'affilée.



Les investisseurs continuent toujours de vouloir croire en une prochaine résolution du conflit ukrainien, alors que Donald Trump a fait état jeudi sur son réseau social Truth de 'super discussions' avec la Russie et l'Ukraine.



Ces espoirs font plus que compenser l'annonce par le président américain de droits de douane 'réciproques' sur l'acier et l'aluminium, comme il l'avait promis en début de semaine.



Dans les faits, ces mesures n'entreront pas en vigueur avant le mois d'avril, ce qui offre une sorte de soulagement aux marchés en ouvrant la voie à de potentielles négociations d'ici là.



'Encore une fois, il semble que Trump aboie plus qu'in ne mord en matière de commerce - puisque ses droits de douane réciproques ne seront pas appliqués avant un certain temps - le président ayant même reconnu que 'beaucoup' des droits de douane américains étaient susceptibles de rester inchangés', fait remarquer Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



Si les risques commerciaux restent bien présents, la saison des résultats trimestriels qui bat son plein confirme en outre la bonne santé relative des entreprises, ce qui apporte un soutien aux places boursières.



Hier, les publications satisfaisantes de Siemens, EssilorLuxottica ou encore Nestlé ont permis aux indices européens d'établir de nouveaux records.



A Paris, le CAC 40 se dirige - avec un gain hebdomadaire de 2,4% - vers une sixième séance consécutive de progression, ce qui lui permet de revenir à moins de 100 points de son plus haut histoire de 8259,2 points, atteint l'an dernier.



L'agenda des entreprises s'annonce moins chargé aujourd'hui, même si le géant du luxe Hermès et l'équipementier aéronautique Safran ont dévoilé leurs comptes ce matin.



Du côté de la macroéconomie, les investisseurs suivront, à 14h30, les chiffres des ventes au détail en janvier aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur l'état actuel de la consommation Outre-Atlantique.



Les conditions météo ayant été plus rudes que la normale en ce début d'année, les ventes de détail devraient avoir légèrement fléchi le mois dernier, sans doute autour de 0,1%.



'Le consommation des ménages a fini 2024 sur une note élevée, il ne serait pas étonnant que cette vigueur se modère dans les prochains mois', préviennent cependant les économistes d'Oddo BHF.



Toutes les classes d'actifs baignent dans un climat d'euphorie et l'obligataire ne souffre nullement de la vague d'appétit pour le risque, comme l'illustre la détente qui s'opère au niveau des rendements.



Sur le marché de taux américain, le rendement des Treasuries à 10 ans perd 11 points de base pour refluer vers 4,52%.



En Europe, la détente des taux est également au rendez-vous avec un recul à 3,11% du rendement des OAT à dix ans tandis que celui des Bunds retombe à 2,42%.



Le 'spread' franco-allemand se contracte du coup à moins de 70 points, une première depuis juin 2024.



Soutenu par les espoirs d'un accord de paix en Ukraine, qui aurait un effet positif sur les prix de l'énergie et la conjoncture, l'euro remonte en direction de 1,0470 face au dollar et affiche un gain hebdomadaire de 1,2% contre le billet vert.



Les cours du brut rebondissent également, les perspectives encourageantes sur l'économie l'emportant sur les craintes liées au commerce.



Le Brent progresse de 0,3% au-delà de 75,2 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge lui aussi 0,2% pour flirter avec 71,5 dollars.



Sur la semaine, le Brent et le WTI gagnent tous les deux autour de 0,7%.





