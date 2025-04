Marché: vers de légers gains en attendant les PMI information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait rebondir mardi dans le sillage du redressement amorcé la veille à Wall Street, alors qu'une nouvelle série d'indicateurs économiques, dont les PMI, sont attendus dans la journée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance avril - gagne 23 points à 7827,5 points, laissant entrevoir une ouverture légèrement positive.



Le marché parisien avait aligné hier une quatrième séance consécutive de repli en terminant cette dernière séance du premier trimestre sur un recul de 1,6% à 7790 points, s'enfonçant ainsi sous le seuil des 7800 points.



Avec un gain de 5,5% pour le CAC, et de 7,2% pour le DAX, les actions européennes viennent néanmoins de boucler leur plus forte surperformance trimestrielle de l'histoire face aux actions américaines, puisque le S&P 500 s'est contracté de 4,6% dans l'intervalle.



'Tous les principaux indices européens sont désormais en zone de surachat', avertit cependant Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'C'est en général un signal important annonçant des prises de profit à venir', rappelle l'analyste.



Après une entame de séance franchement inquiétante hier, la vague d'aversion au risque s'est finalement calmée hier à New York, alors que la cassure des plusieurs planchers annuels commençait à se profiler de manière dangereuse.



Au coup de cloche final, le Dow Jones progressait de 0,6%, le S&P prenait 0,5% et le Nasdaq n'accusait qu'un repli limité de 0,1%.



Avec des pertes s'étageant entre 1% et 10%, le premier trimestre 2025 se solde malgré tout par un fiasco à New York et tous les gains enregistrés depuis l'élection de Donald Trump se sont désormais évaporés.



La visibilité demeure particulièrement réduite à la veille de la présentation par le président américain de nouveaux droits de douane sur les pays imposant des tarifs aux entreprises américaines et présentant un surplus commercial avec les Etats-Unis.



Aux inquiétudes sur la politique commerciale s'ajoutent les craintes sur l'évolution de la conjoncture alors que seront publiés dans la matinée les indices d'activité PMI dans le secteur manufacturier en Europe, ainsi que les chiffres de l'inflation en zone euro.



Publiés la semaine passée, les enquêtes PMI préliminaires avaient montré, là encore, des tendances contrastées entre les Etats-Unis et la zone euro en mars.



Dans la zone euro, le PMI manufacturier a augmenté plus que prévu, passant de 47,6 à 48,7, tandis que l'indice américain a chuté de 52,7 à 49,8, repassant sous la barre des 50 points pour la première fois en un an.



Le sous-indice de la production manufacturière dans la zone euro s'est redressé à 50,7 contre 48,9 en février, revenant au-dessus du seuil de 50 pour la première fois en deux ans, apportant les premiers signes de la fin de la récession manufacturière en Europe.



A suivre aussi cet après-midi, l'indice ISM manufacturier américain devrait, selon le consensus Reuters, traduire un retour en zone de contraction en mars.



En Chine, le secteur manufacturier chinois a lui aussi accéléré sa croissance en mars confirmant la reprise économique qui s'opère dans le pays, selon des données officielles.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier chinois s'est établi à 50,5 en mars, en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois dernier, a déclaré le Bureau d'Etat des statistiques (BES) dans un communiqué.



Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis mars 2024.



Zhao Qinghe, statisticien du BES, a expliqué que l'IDA du secteur manufacturier avait augmenté pendant deux mois consécutifs, témoignant d'une amélioration continue du climat industriel.



Pour mémoire, un indice supérieur à 50 indique une expansion de l'activité, tandis qu'un indice inférieur à 50 reflète une contraction.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.