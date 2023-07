Marché: une semaine particulièrement dense se profile information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère baisse lundi matin à l'ouverture d'une semaine qui s'annonce particulièrement chargée, tant du point de vue microéconomique que macroéconomique.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sous l'échéance août - recule de 30 points à 7424,5 points, laissant entrevoir une ouverture teintée de prudence.



Les investisseurs s'apprêtent en effet à vivre une semaine intense et potentiellement décisive avec une avalanche de résultats trimestriels, qui seront entrecoupés des réunions des grandes banques centrales.



Les publications des poids lourds Alphabet, Microsoft et Meta Platforms seront particulièrement scrutées alors que les investisseurs se posent des questions sur la valorisation bien tendue de l'indice Nasdaq, qui a bondi de 34% depuis le début de l'année.



Aux Etats-Unis, la semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats avec un total de 166 sociétés du S&P 500, dont 12 composantes du Dow Jones, devant publier leurs comptes du deuxième trimestre.



Compte tenu du poids considérable qu'occupent les GAFAM au sein des indices américains, toute surprise, dans un sens ou dans un autre, risque fortement d'impacter les indices.



Pour Dan Ives, le spécialiste du secteur technologique chez Wedbush Securities, les publications des 'Big Tech' pourraient néanmoins réserver de bonnes surprises.



'Nous considérons qu'il est judicieux de se positionner sur les valeurs technologiques avant leurs résultats de deuxième trimestre', assure l'analyste.



'Wall Street va chercher à identifier les acteurs les mieux placés pour tirer parti du marché de 800 milliards de dollars lié à l'intelligence artificielle et qui va transformer le secteur dans la décennie à venir', explique le professionnel.



Au-delà des géants technologiques, de nombreux autres secteurs seront sous les feux de la rampe cette semaine: l'automobile avec GM et Ford, l'aéronautique avec Boeing, et l'énergie avec ExxonMobil.



Mais la semaine s'annonce peut-être encore plus folle en Europe, où plusieurs ténors de la trempe de LVMH, Unilever Airbus, Stellantis, L'Oréal, TotalEnergies, Volkswagen ou STMicroelectronics ont prévu de dévoiler leurs performances dans les mois qui viennent.



La semaine sera par ailleurs marquée par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, mardi et mercredi, puis par celle de la Banque centrale européenne (BCE), prévue jeudi.



Du côté de la Fed, une hausse de 25 points de base semble très probable en dépit des récents progrès réalisés en matière de lutte contre l'inflation.



La BCE semble, elle, avoir d'ores et déjà acté une hausse des taux qui devrait la conduire à relever de nouveaux ses taux directeurs de 25 points de base jeudi prochain.



Pour certains analystes, l'actualité extrêmement riche de la semaine pourrait pousser les marchés d'actions encore plus haut.



'Le fait que le cycle de resserrement des taux approche de sa fin, conjugué à l'allègement des pressions sur les coûts des entreprises, pourrait conduire les sociétés à faire montre d'une certaine résistance au niveau de leurs résultats, même face au ralentissement de la demande', souligne Craig Fehr, stratégiste chez Edward Jones.