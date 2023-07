Marché: une certaine prudence avant le rendez-vous de la Fed information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en léger repli mardi matin, dans le prolongement de son recul de la veille, à l'ouverture d'une séance qui va être de nouveau animée par un flot de résultats trimestriels et de rendez-vous économiques de premier plan.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance août - cède 6,5 points à 7441,5 points, annonçant un mouvement de reflux modéré dans les premiers échanges.



Après avoir passé l'ensemble de la séance d'hier en territoire négatif, tombant jusqu'à 7391 points, le marché parisien avait repris quelques couleurs en fin de séance, remontant pratiquement jusqu'à l'équilibre pour achever la journée sur une perte limitée de 0,1% à 7427 points.



A Wall Street, le Dow Jones a néanmoins réussi à aligner une 11ème séance de progression hier soir (+0,5%), une première depuis février 2017, à la faveur de la bonne tenue des valeurs pétrolières et bancaires.



La journée s'annonce encore une fois très chargée en termes de résultats d'entreprises avec les publications de nombreux ténors de la cote, comme Microsoft, Alphabet, Visa, General Motors, General Electric et Spotify.



Si les performances trimestrielles des grands groupes qui publient leurs

résultats devraient encore dicter la tendance ce mardi, un agenda économique intense devrait aussi capter l'attention des investisseurs.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui sera publié dans la matinée, devrait donner des indications sur le niveau de confiance des entreprises germaniques et la réalité d'une récession Outre-Rhin.



Les Etats-Unis prendront le relais dans l'après-midi avec la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Les investisseurs pourraient par ailleurs se montrer relativement prudents dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendue demain soir.



La réunion du comité stratégique de la Fed débute aujourd'hui et se terminera mercredi par une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Avec la réunion de la Fed qui débute aujourd'hui, les investisseurs ne s'attendent pas que les marchés boursiers fassent grand-chose au vu de leurs bonnes performances récentes.



Pour mémoire, les marchés d'actions américains ont grimpé de plus de 5% sur le mois écoulés, tandis qu'à Paris l'indice CAC s'est adjugé 3,4% au cours des quatre dernière semaines.



Outre-Atlantique, les T-Bonds commencent à inverser la vapeur en attendant le verdict de la Fed et le rendement du 10 ans se dégrade à 3,85%, après s'être détendu autour de 3,80% hier.



Du côté du pétrole, les cours poursuivent leur redressement avec un baril de Brent qui avance de 0,2% autour de 82,9 dollars du fait des nouvelles mesures de soutien à l'économie mises en oeuvre en Chine et de l'aggravation des combats en Ukraine.



Sur le marché des changes, l'euro tente d'enrayer sa spirale baissière face au dollar, à 1,1080, une dégradation qui s'était accentuée hier après la publication d'indices d'activité PMI décevants sur le Vieux Continent.