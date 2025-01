Marché: un timide rebond après deux séances dans le rouge information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert mercredi alors que les banques centrales et les résultats d'entreprise vont revenir au coeur des débats durant les prochaines 48 heures.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance février - avance de 7,5 points à 7922 points, laissant entrevoir un timide rebond après le repli amorcé ces deux derniers jours.



Après un début de semaine dominé par le séisme DeepSeek, les banques centrales vont revenir sur le devant de la scène dès aujourd'hui avec la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, attendue dans la soirée.



En toute logique, la Fed devrait conclure sa première réunion de l'année par une pause dans sa politique d'assouplissement et un 'statu quo' sur ses taux.



Le marché estime ainsi à plus de 97% la probabilité d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels, d'après le baromètre FedWatch de CME Group.



'La question centrale pour les membres du FOMC est de savoir si ce 'temps d'arrêt' doit se prolonger en une 'inaction' plus prolongée au vu de la résistance du marché de l'emploi et des à-coups rencontrés dans le processus de désinflation', explique Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



Critiquée de façon ouverte par Donald Trump, la Fed devrait faire d'une certaine prudence ce soir et réitérer son approche dite 'dépendante des données', sans s'engager sur le calendrier des futures baisses de taux.



Confrontée à une croissance en berne dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) devrait, pour sa part, opter pour une nouvelle réduction de ses taux directeurs demain, comme lors de ses trois précédentes réunions.



Au-delà de l'abaissement du coût du crédit, les investisseurs espèrent surtout que Christine Lagarde fournira des indications sur la trajectoire à venir des taux et sur son impact positif au niveau de la conjoncture.



Les grands groupes technologiques Microsoft, Meta Platforms, Tesla et IBM doivent par ailleurs publier leurs résultats dans la soirée, avant d'être imités en cela par Apple et Intel demain.



'De solides publications de la part des Sept Magnifiques pourraient constituer le catalyseur espéré par les acheteurs, qui cherchent à se rassurer après leur récent regain de nervosité, et déclencher un rebond encore plus convaincant des actifs risqués', estime Michael Brown de Pepperstone.



En Europe, la tendance est également animée par l'actualité des sociétés, le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ASML ayant fait état ce matin de résultats de 4ème trimestre supérieurs aux attentes.



La saison des résultats d'entreprises comme les annonces de politique monétaire pourraient néanmoins avoir du mal à supplanter les tensions commerciales dans l'esprit des investisseurs.



Alors que Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a plaidé hier pour la mise en oeuvre de droits de douane 'universels' limités à 2,5% avant des hausses graduelles, Donald Trump s'est prononcé en faveur de mesures 'plus importantes'.



En dépit de ces annonces, l'euro parvient à se stabiliser autour de 1,0435 face au dollar, tandis que les marchés obligataires se dégradent en attendant les réunions des banques centrales.



Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans remonte au-delà de 4,55%, tandis que le Bund allemand se retend de trois points de base vers 2,56%.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers cèdent du terrain en attendant la parution dans l'après-midi des stocks de pétrole hebdomadaires aux Etats-Unis.



Le Brent recule de 0,2% à 77,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie de 0,1% à 73,7 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.