Marché: un certain degré de prudence se fait sentir

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sur des écarts modestes et dans des volumes réduits mardi, les investisseurs continuant de jouer l'attentisme à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin mai - recule d'à peine 2,5 points à 7692,5 points, annonçant une ouverture sans grand changement.



Le marché parisien avait déjà fini la séance de lundi sur une note de prudence en accusant un repli de 0,5% à 7727 points en l'absence d'éléments lui ayant permis de prolonger son récent mouvement haussier.



Le série positive s'est également interrompue hier soir à Wall Street, où l'indice S&P 500 a cédé 0,6% après avoir aligné neuf séances consécutives de progression, du jamais vu depuis novembre dernier.



Au vu de la fulgurance du récent 'rally' des marchés d'actions, qui ont presque tous effacé leurs pertes essuyées dans la foulée de la présentation, lors du 'Liberation Day', des nouveaux droits de douane américains, une certain degré de prudence commence à se faire sentir.



'Après ce gros rebond, les marchés actions ont retrouvé des niveaux de valorisations assez confortables dans un environnement économique qui reste pourtant incertain, comme en témoigne la contraction du PIB américain au premier trimestre', prévient Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Des hésitations pourraient donc faire leur retour sur les marchés, en attendant que les perspectives commerciales s'améliorent, et en attendant également d'avoir des chiffres macro américains plus rassurants, alors que les indices de sentiments (...) se sont nettement dégradés ces derniers mois', fait valoir le stratège.



Les investisseurs devraient donc rester nerveux à la veille des annonces très attendues de la Fed concernant l'avenir de son programme de soutien à l'économie.



Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la banque centrale américaine doit entamer ses débats ce mardi mais ne présentera ses conclusions que dans la soirée de demain.



Si tout assouplissement semble exclu, les investisseurs seront à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une nouvelle baisse de taux dans les mois qui viennent.



'L'un des objectifs de la réunion de la Fed va être d'établir clairement ses priorités: le soutien à la croissance ou la lutte contre les pressions inflationnistes', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Cela va faire des déçus', prévient l'analyste.



En attendant les annonces de la Fed, la journée va être animée par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur des services en Europe pour le mois d'avril.



Ces chiffres permettront de dresser un état des lieux de l'économie du Vieux Continent sur fond d'intensification des tensions commerciales.



A suivre également à 11h00, l'indice des prix à la production industrielle de la zone euro qui aidera les intervenants à mesurer l'évolutions des pressions inflationnistes dans la région.



Viendront ensuite à 14h30 les chiffres de la balance commerciale américaine pour le mois de mars, qui revêtiront un intérêt particulier dans le climat de guerre commerciale actuelle.



Sur le marché obligataire, les emprunts souverains allemands à dix ans poursuivent leur consolidation avec un rendement qui revient à 2,51%, suivant le mouvement des bons du Trésor américain, en repli avant les décisions de la Fed.



Dans l'attente des annonces de Jerome Powell, le rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain revient s'établir au-dessus de 4,34%, contre moins de 4,30% vendredi matin.



Du côté des changes, la perspective d'un maintien des taux directeurs américains permet au dollar de se maintenir dans la zone de 1,0320 face à l'euro.



Après leur lourde correction de la veille, les cours du pétrole tentent de rebondir, la perspective de la prochaine ouverture de négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine l'emportant sur l'annonce d'une prochaine augmentation de la production des pays de l'Opep+.



Le contrat juin sur le brut léger américain se traite en hausse de 1,4% à environ 57,9 dollars le baril, tandis que le Brent de mer du Nord repasse au-dessus du seuil des 60 dollars en reprenant lui aussi 1,4% à près de 61,1 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.