Marché: Trump face à la réalité, l'analyse de Pictet WM

(CercleFinance.com) - En ce début d'année, Pictet Wealth Management a livré ses perspectives pour l'exercice 2025, alors que Donald Trump fait son retour à la Maison-Blanche.



' Malgré les turbulences actuelles, notre vision reste globalement optimiste ', rapporte Frédérik Ducrozet, stratégiste chez Pictet WM. ' La conjoncture aux États-Unis reste d'ailleurs porteuse avec le plan America First et les bons chiffres de l'inflation ', ajoute-t-il.



Le spécialiste rappelle que les craintes des derniers mois semblent déjà loin : cet été encore, il suffisait d'un rapport décevant sur l'emploi aux États-Unis pour inquiéter les marchés et réveiller le spectre d'une possible récession...



Si l'optimisme est donc raisonnablement de mise, les intervenants restent toutefois suspendus aux mesures de l'administration Trump - et parfois désarçonnés par des déclarations aussi inattendues qu'inquiétantes quant aux vues de Washington sur le Groenland, le canal de Panama ou encore le Canada.

Par ailleurs, l'épineuse question des droits de douane exorbitants, menace régulièrement brandie par le Républicain, reste en suspend. ' Chez Pictet WM, nous ne pensons pas que Trump puisse imposer des droits de 20 % sur tous les biens importés et à l'ensemble du monde ', assure Frédérik Ducrozet.



' Même s'il a dit qu'il voulait révolutionner la façon dont l'impôt est collecté, il va plutôt se servir de ce levier comme outil de négociation. Il va aussi être confronté à un principe de réalité et c'est ce qui tient actuellement les marchés. '



Pictet WM rappelle ainsi que les Républicains disposent d'une courte majorité au Congrès et que les élections de mi-mandat sont prévues pour 2026. Dans ce contexte, la banque estime que toute mesure trop pénalisante ou trop radicale sur le plan budgétaire risquerait de mettre à mal la majorité républicaine à la Chambre.



' N'oublions pas que nous parlons d'un pays qui présente un déficit de plus de 6 % par an et qu'un tiers de sa dette doit être refinancée au cours des douze prochains mois ', argumente le spécialiste qui estime que dans ces circonstances, une partie des Républicains pourrait ne pas soutenir les mesures trumpistes les plus radicales.



Pictet WM soulève par ailleurs un paradoxe : alors que Donald Trump peut attribuer une partie de sa victoire à la grogne provoquée par l'inflation aux Etats-Unis ces trois dernières années, les mesures qu'il propose, aussi bien en matière de droits de douane, de fiscalité, d'immigration ou de déréglementation sont pour la plupart... inflationnistes !



' Si les mesures qu'il adopte sont trop extrêmes et relacent l'inflation, on risque de voir les taux obligataires remonter alors que la Fed ne pourra plus baisser les siens. C'est un principe de réalité auquel il devra faire face et il devra alors rapidement revenir à quelque chose de plus raisonnable ', anticipe Frédérik Ducrozet.



D'autant que même si elles restent en position de faiblesse, la Chine comme l'Europe peuvent aussi appliquer des mesures de représailles qui pourraient impacter l'économie américaine.



Au regard de la situation, Pictet WM s'attend à un niveau moyen de droit de douane de 5%, même si Pékin pourrait avoir du mal à échapper aux 20% promis par Trump.



Par ailleurs, alors que les Républicains promettaient une baisse du taux d'imposition de 21 % à 15 % sur les sociétés produisant aux États-Unis, Pictet WM anticipe l'adoption d'un taux de 18 %, estimant que la baisse serait autrement ' trop coûteuse ou difficile à mettre en oeuvre sur le plan politique '.



Enfin, si le duo Trump/Musk visait une économie de 2000 milliards sur le budget fédéral - grâce à un nouveau département consacré à l'efficacité gouvernementale - celle-ci serait largement surestimée, selon Pictet WM. Ainsi, ' si on atteignait 500 milliards sur 10 ans, ce serait déjà le bout du monde ', croit savoir Frédérik Ducrozet.



Pictet WM anticipe ainsi une décélération du PIB américain, celui-ci passant de 2,7% en 2024 à +2,3 % en 2025, tandis que le PIB mondial passerait de 3,1 % en 2024 à 3,2 % en 2025. Pour la zone euro, Pictet WM anticipe une croissance de 1 % en 2025, contre 0,9 % en 2024.



Dans ce contexte, la banque prévoit une baisse de 50 pb des taux de la Fed en 2025 et de 125 pb pour la BCE.



Enfin, Frédérik Ducrozet a évoqué la situation ' dégradée ' de l'Hexagone. ' Personnellement, la dette ne m'inquiète pas en soi ', indique le spécialiste, qui pointe plutôt la question de la croissance potentielle à long terme.



A ce titre, Pictet WM met en avant ' trois sujets pressants ' sur lesquels il faudrait agir cette année, au risque, selon la banque, de voir les perspectives de croissance se dégrader à nouveau.



' La première, c'est l'Ukraine. Il faut que l'Europe soit en première ligne pour négocier les conditions du maintien de la sécurité, que nos moyens en matière de défense soient mis en oeuvre et servent à tous ', indique l'expert.

Frédérik Ducrozet évoque également la politique énergétique, qui apparaît comme un désavantage par rapport aux USA. ' Des mesures ont été prises, mais on n'y est pas encore ', insiste-t-il.



Enfin, Pictet WM suggère l'instauration d'un marché de capitaux : ' Il faudrait que les grandes banques et les grands champions d'ailleurs puissent fusionner et former des banques européennes qui soient en mesure de financer les entreprises. Les options sont sur la table, mais il manque encore le leadership politique. '





