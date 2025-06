Marché: souffle d'optimisme avant les annonces de la BCE information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en hausse ce matin, Paris et Francfort s'arrogent 0,4% devant Londres (+0,2%).



Les investisseurs ont pris connaissance en fin de matinée qu'en avril 2025, les prix à la production industrielle avaient diminué de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, par rapport à mars 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les prix dans l'ensemble de l'industrie à l'exclusion de l'énergie ont augmenté de 0,1%.



Les marchés sont désormais suspendus à l'annonce de la BCE qui dévoilera à 14h15 ses décisions en matière de politique monétaire avant la traditionnelle conférence de presse donnée par sa présidente Christine Lagarde, prévue à 14h30.



Au vu des chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes publiés mardi et des indices PMI décevants parus hier, il ne fait guère de doute que l'institution annoncera une réduction de 25 points de base de ses principaux taux directeurs.



Pour bon nombre d'analystes, le reflux de l'inflation - alimentée notamment par la baisse des prix du pétrole - et le renchérissement de l'euro vont permettre à la BCE de poursuivre son cycle de baisse de taux si nécessaire.



'Christine Lagarde, pourrait, selon nous, laisser entrevoir une pause monétaire en juillet, avant une réévaluation de la trajectoire en septembre', prédit François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.



Le gérant dit s'attendre à ce que la présidente de la BCE conserve une approche prudente et dépendante des données économiques, notamment en raison des incertitudes massives causées par la politique commerciale américaine.



Reste à connaître la réaction des marchés, sachant que ceux-ci ont largement intégré le scénario d'une poursuite de l'assouplissement monétaire qui ramènerait le taux terminal à 1,75%, contre 2,25% actuellement.



Sur le compartiment obligataires, les US T Bonds à 10 ans évoluent à 4,34% tandis que le Bund de même échéance est à 2,48%.



A Londres, le baril de Brent s'échange contre 65$ (+0,1%) et l'euro est stable face au billet vert autour des 1,14$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, ABB annonce une prise de participation minoritaire stratégique dans HESStec, entreprise espagnole spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie hybrides (HESS) et les systèmes de stockage sur batteries (BESS).



BAE Systems indique avoir obtenu un contrat de 30 millions de dollars de la part de l'U.S. Navy pour moderniser le transpondeur AN/APX-123A(V) Common Transponder (CXP), essentiel à l'identification alliée et à la prévention des tirs fratricides.



Holcim a fait savoir hier avoir acquis Langley Concrete Group spécialiste canadien des solutions en béton préfabriqué basé en Colombie-Britannique.





