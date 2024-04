Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: séance minée par l'inflation à New York information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Les indices actions américains ont essuyé de lourds replis ce mercredi, plombés par un rapport sur l'inflation paru avant l'ouverture, qui a montré la persistance de tensions inflationnistes de nature à éloigner la perspective d'une baisse de taux par la Fed.



Ainsi, le Dow Jones a terminé la séance sur une perte de 1,1% à 38.461, tandis que le S&P500 a lâché plus de 0,9% à un peu moins de 5.161 et que le Nasdaq Composite a abandonné plus de 0,8% à 16.170.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,5% en mars en rythme annuel, un taux en hausse de 0,3 point par rapport à celui de février, et toujours de 3,8% en données sous-jacentes.



'La pression inflationniste reste élevée aux États-Unis', constatait ainsi Commerzbank, soulignant aussi que 'une fois de plus, les prix des services en particulier ont augmenté, reflétant la hausse des coûts salariaux'.



'Les données suggèrent que la Réserve fédérale restera sur la touche pour le moment et reportera la première baisse de taux au-delà du milieu de l'année, d'autant plus que l'économie continue de croître fortement', poursuivait la banque allemande.



Dans l'actualité des valeurs, Delta Airlines a reculé de 2,3% malgré la publication de bénéfices et de revenus dans le haut des fourchettes de prévisions de la compagnie aérienne, au titre des trois premiers mois de l'année.



Macy's a pris 2,5%, suite à un accord avec Arkhouse prévoyant le retrait des nominations demandées par ce dernier à son conseil d'administration, accord permettant notamment au CEO Tony Spring de prendre la présidence du conseil.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.