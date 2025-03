Marché: sans tendance claire avant l'annonce de la BCE information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 12:01









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent en ordre dispersé ce matin: Francfort gagne 0,6% tandis que Paris cède 0,6% et que Londres lâche 1%.



Après les soubresauts des dernières séances, les investisseurs tenteront de se rassurer avec le communiqué de la Fed, attendu à 14h15, qui devrait déboucher sur une sixième baisse de taux depuis juin 2024, dans le but de soutenir une économie européenne en panne de croissance.



Sachant qu'un assouplissement d'un quart de point est largement intégré dans les cours, le marché attend surtout les commentaires que fera la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de sa traditionnelle conférence de presse.



'L'enjeu du conseil des gouverneurs, lors de cette réunion, sera de clarifier sa position sur le degré de restriction de sa politique monétaire', explique François Rimeu, stratégiste chez Crédit Mutuel Asset Management.



Du côté des 'faucons', on estime en effet que la politique monétaire ne peut plus être qualifiée de 'restrictive', ce qui pourrait laisser entrevoir un ralentissement du rythme des baisses de taux à venir.



Christine Lagarde va donc devoir trouver les mots justes afin d'éviter toute surréaction sur les taux souverains, déjà mis à rude épreuve hier par la nouvelle stratégie du 'quoiqu'il en coûte' adoptée par l'Allemagne.



La politique du pays connaît en effet un regain de dynamisme inhabituel sous l'impulsion de son futur chancelier Friedrich Merz, qui est allé jusqu'à remettre en question le 'frein à l'endettement' inscrit dans la Constitution.



Avec la perspective d'une relance massive de l'économie par la dette, le rendement des Bunds allemands à dix ans s'est brusquement tendu à 2,80% hier, pour revenir à un plus haut depuis la fin 2023. Il poursuit son envolée ce matin, à 2,85%, tandis que l'OAT de même échéance à 3,56%.



Dans l'attente de la BCE, l'euro confirme sa vigueur, juste sous les 1,08 dollar, soutenu par la perspective de mesures de soutien à l'économie en Allemagne et d'un accroissement des dépenses militaires au niveau du continent. La monnaie unique a désormais repris près de 6% face au dollar depuis le début de l'année.



Par ailleurs, les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une statistique concernant le vieux continent. En janvier 2025 par rapport au mois précédent, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'UE.



En décembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail est resté stable dans la zone euro et dans l'UE.



Enfin, dans l'actualité des sociétés européennes, Lufthansa publie un chiffre d'affaires de 37,58 milliards d'euros au titre de l'exercice 2024, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité est tirée par une hausse de 7% du nombre de passager transportés, soit plus de 130 millions. Lufthansa enregistre un bénéfice net annuel de 1380 ME, en baisse de 18% par rapport au précédent exercice (1673 ME).



Merck KGaA a annoncé jeudi avoir renoué avec une croissance rentable en 2024 et atteint du même coup ses objectifs financiers pour l'exercice. Son chiffre d'affaires net s'est élevé à 21,2 milliards d'euros, soit une croissance organique de 2%, tandis que son résultat opérationnel (Ebitda) a augmenté de 6,9% en données organiques, à 6,1 milliards d'euros.



Zalando fait savoir que son chiffre d'affaires annuel affiche une progression de 4,2%, à 10,57 milliards d'euros, pour un EBIT ajusté de 511 ME (vs 350 ME un an plus tôt). Zalando enregistre un bénéfice net de 251 ME au cours de l'exercice, en ligne avec le consensus, et triplé par rapport à l'exercice 2023 (83 ME).







Copyright (c) 2025 Cercle Finance.