Marché : sans grande tendance pour ce jour de Thanksgiving
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 12:03
Avant un week-end de 4 jours (hormis une demi-séance vendredi), Wall Street a réussi à aligner, mercredi, une 4e séance consécutive de progression à la faveur de la perspective de plus en plus consensuelle d'une nouvelle baisse de taux de la Fed.
Cette perspective d'une réduction du loyer de l'argent outre-Atlantique a continué de nourrir un retour de l'appétence des investisseurs pour le risque, qui a bénéficié en premier lieu à celles exposées à la thématique de l'IA.
Les indices actions du vieux continent ont aussi eu le vent en poupe mercredi (+1,1% sur l'EuroStoxx 600), mais 'aujourd'hui devrait être plus calme, comme pour les marchés américains fermés pour Thanksgiving', selon Deutsche Bank.
Si aucune donnée américaine n'est attendue d'ici la fin de la semaine, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice du sentiment économique dans la zone euro, ressorti en hausse timide de 0,2 point à 97 pour novembre.
Cette quasi-stabilité résulte de confiances plus élevées dans les services, la distribution au détail et la construction, contrebalancées par une moindre confiance dans l'industrie, tandis qu'elle est restée globalement stable chez les ménages.
Autre donnée de la matinée en Europe, l'indice GfK du moral des ménages en Allemagne, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), s'est amélioré en perspective de décembre, à -23,2 contre -24,1 pour novembre.
'C'est plutôt une bonne nouvelle en vue la consommation pour la période de Noël', juge Rolf Bürkl, analyste au NIM. 'Ces données montrent une certaine stabilisation de l'activité, avec des ménages dans le même état d'esprit qu'à la fin 2024'.
A la Bourse de Paris, le constructeur de véhicules de loisirs Trigano (+11%) tient le haut du pavé sur le SBF120, entouré après ses résultats annuels, devant Valneva (+4%) qui profite d'un plan de réorganisation de la société de vaccins en France.
