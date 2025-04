Marché: retour à la prudence avec ASML information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reviennent à la prudence (-0,5% à Londres, -0,6% à Francfort, -0,7% à Paris), en l'absence de nouvelles informations pouvant nourrir l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales, espoir qui a porté les marchés en début de semaine.



'Pour que Wall Street retrouve une direction claire, il va falloir qu'un nouveau catalyseur rallume la confiance des investisseurs', estime ainsi Linh Tran, analyste marchés chez XS.com, au lendemain d'une clôture en légère baisse des indices américains.



En outre, la confiance des investisseurs en Europe semble entamée par la publication trimestrielle d'ASML, accueillie par un recul de 5% à Amsterdam, l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs ayant vu ses commandes chuter en rythme séquentiel.



'Nos conversations avec nos clients jusque-là soutiennent notre prévision que 2025 et 2026 seront des années de croissance, mais les annonces récentes de droits de douane ont accru l'incertitude de l'environnement macroéconomique', prévient son CEO Christophe Fouquet.



En revanche, les opérateurs réservent des accueils plus favorables aux points d'activité trimestriels du brasseur Heineken (+3% à Amsterdam) et du fournisseur de produits et services à l'industrie pharmaceutique Sartorius (+4% à Francfort).



A la veille d'une probable baisse de taux directeurs par la BCE à l'occasion de sa réunion, Eurostat a confirmé ce matin un léger ralentissement de l'inflation dans la zone euro, avec un taux annuel à 2,2% le mois dernier après 2,3% en février.



De même, l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni a augmenté de 2,6% sur un an en mars 2025, un taux annuel en légère diminution donc par rapport à celui de 2,8% du mois précédent, selon une information publiée aussi ce matin par l'ONS.



'Une baisse des taux d'intérêt en mai semble de plus en plus évidente, et la voie vers un nouvel assouplissement au second semestre de l'année se précise', réagit à ce sujet Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint d'Aberdeen.





