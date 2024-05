Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: regain de confiance sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent ce mercredi (+0,4% à Londres, +0,5% à Francfort, +1% à Paris), les investisseurs semblant désormais, au-delà de l'engouement suscité par les valeurs technologiques américaines, se montrer plus positifs sur la situation en Europe.



Le gestionnaire d'actifs suisse Pictet AM a d'ailleurs relevé de 'neutre' à 'surpondérer' sa recommandation sur les actions européennes, estimant que la réaccélération de l'activité sur le Vieux Continent devrait permettre aux entreprises de dépasser les consensus.



Seule donnée macroéconomique de la matinée, la production industrielle allemande a baissé de 0,4% en mars par rapport au mois précédent, mais la comparaison moins volatile d'un trimestre sur l'autre a montré une croissance de 1% au premier trimestre.



'La nouvelle contraction en mars rappelle que l'économie allemande reste à la peine', juge cependant Capital Economics, pour qui 'la production industrielle augmentera encore un peu au cours de l'année, mais restera modérée par rapport aux normes passées'.



Parmi les nombreuses publications trimestrielles de la matinée, Siemens Energy se trouve largement entouré (+12% à Francfort) après un relèvement de ses objectifs annuels, ainsi que l'annonce de mesures de restructuration chez sa division Gamesa.



Les opérateurs accueillent favorablement les points d'activité de Henkel (+2%) et de Puma (+4%) à Francfort, d'Ahold Delhaize (+4%) à Amsterdam et d'AB InBev (+5%) à Bruxelles, mais sanctionnent celui de BMW (-3%) à Francfort.





