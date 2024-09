Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: regain de confiance avant une journée cruciale information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en hausse jeudi matin, soutenue par les espoirs d'un assouplissement de la politique monétaire de la BCE et par la clôture finalement positive de Wall Street la veille.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin septembre - se traite à 7515 points, ce qui correspond à un gain de 110 points, signe avant-coureur d'une ouverture en nette progression.



Les investisseurs pourraient toutefois se montrer réticents à prendre trop de risques en attendant les annonces de la BCE, qui devrait opter pour une nouvelle baisse de taux de 25 points de base dans son communiqué qui sera publié à 14h15.



Les propos de sa présidente Christine Lagarde retiendront tout particulièrement l'attention des opérateurs lors de sa conférence de presse prévue à 14h30.



Les intervenants de marché, qui s'attendent à ce que la banque centrale abaisse au passage ses prévisions de croissance, guetteront toute indication concernant l'avenir du cycle d'assouplissement monétaire de l'institution.



Malgré les anticipations de baisses de taux, les marchés financiers ont été pénalisés ces derniers temps par des indicateurs témoignant d'un ralentissement de la croissance.



Ils pourraient réagir positivement si la tonalité du discours de la BCE s'avérait par hasard plus conciliante.



'Nous continuons de considérer que le rythme de baisse du loyer de l'argent est trop lent en zone euro au regard de la faible croissance', juge Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Sans une reprise plus ferme du crédit, qui permettrait de relancer l'investissement des ménages et des entreprises, on peut craindre que la stagnation économique s'installe durablement en zone euro', prévient-il.



'N'oublions pas que le seul stimulus est la politique monétaire. Il ne faut pas compter sur la politique budgétaire en cette période de baisse des dépenses publiques', conclut l'analyste.



A New York, les principaux indices américains ont réussi à effacer leurs pertes de la fin de matinée pour rebondir de manière spectaculaire en seconde partie de séance.



Les marchés ont fait fi de la publication de chiffres de l'inflation un peu moins bons que prévu écartant le scénario d'une réduction prononcée des taux de la Fed la semaine prochaine.



'Les investisseurs ont interprété comme un motif de soulagement le fait que la Fed n'aie pas à baisser ses taux de 50 points de base, ce qui laisserait entendre que les perspectives économiques demeurent solides', expliquent les équipes de Danske Bank.



Au coup de cloche final, le Dow Jones s'arrogeait 0,3%, tandis que le Nasdaq grimpait de 2,2%.



Dans ce contexte, les investisseurs resteront attentifs à la parution, en début d'après-midi aux Etats-Unis, des chiffres des prix à la production (PPI) qui apporteront de nouveaux éléments de réflexion quant à l'évolution de l'inflation.



Les spéculations sur la BCE profitent aux obligations d'Etat de la zone euro, Allemagne en tête avec un rendement du Bund à dix ans en baisse pour la septième séance consécutive à 2,11%, un plus bas depuis le début de l'année.



Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à 10 ans est orienté à la hausse, autour de 3,65%, mais reste solidement ancré en-dessous du seuil de 3,90% franchi il y a deux semaines, avant le week-end de 'Labor Day'.



Sur le marché des changes, l'euro regagne un peu de terrain, au-delà de 1,1020 dollar, en attendant les mesures de la BCE.



Du côté du pétrole, les cours se redressent en perspective des chiffres du gouvernement sur les stocks de pétrole américains et les mesures de la BCE qui pourraient doper la demande en Europe.



Le baril pour le Brent gagne 1,1% à 71,4 dollars tandis que le brut léger américain (WTI) progresse d'environ 1% à 68 dollars.





